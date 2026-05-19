Il y a des erreurs dans les pensions de retraite en 2025

La Cour des comptes annonce qu'en 2025, des erreurs ont été identifiées dans les pensions de retraite qui ont été calculées chaque année pendant les dernières années. Ces erreurs, qui touchent principalement les retraités, représentent 1,1 milliard d'euros sur toute la durée de vie des pensionnés, contre 900 millions en 2024.

D'après la Cour des comptes, en 2025, une pension sur neuf qui a été calculée par la Caisse nationale d'assurance vieillesse ( CNAV ) comportait une erreur, une proportion en légère hausse par rapport à 2024.

Voici nos conseils pour minimiser les risques que cela vous arrive. Cela signifie que sur les 956 280 retraites servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV), un peu plus de 106 000 comportaient une erreur, principalement en faveur des retraités. Des erreurs qui représentent, selon les Sages de la rue Cambon, 1,1 milliard d'euros sur toute la durée de vie des pensionnés, contre 900 millions en 2024.

Par ailleurs, la Cour des Comptes relève que "s'agissant des retraites des indépendants, des incertitudes affectent la prise en compte des cotisations qu'ils ont versées et les erreurs de calcul ne sont pas mesurées avec la même précision que pour les salariés". Ce qui signifie en clair que certaines erreurs sur les pensions de retraites des indépendants ne sont pas repérées et que le chiffre est donc potentiellement minoré





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