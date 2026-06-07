Carole Fredericks, la chanteuse américaine au timbre soul qui a conquis la France avec le trio Fredericks Goldman Jones, est morte subitement en 2001 à Dakar après un concert. Retour sur sa carrière et les hommages qui perdurent.

Le 7 juin 2001, Carole Fredericks , membre emblématique du trio Fredericks Goldman Jones aux côtés de Jean-Jacques Goldman et Michael Jones , disparaissait subitement à Dakar, au Sénégal, à l'âge de 49 ans seulement.

Elle succombait à un malaise cardio-respiratoire, survenu juste après un concert. Née aux États-Unis en 1952, cette chanteuse au timbre soul et grave avait d'abord fait ses armes comme choriste avant de connaître une carrière internationale grâce à sa collaboration avec le trio français. Son décès brutal a marqué la fin d'une aventure musicaleExceptionnelle mais a laissé une œuvre durable, portée par des tubes comme "À toutes les filles" ou "Rien qu'un信号" (les titres peuvent varier).

Ses compagnons, Jean-Jacques Goldman et Michael Jones, ont depuis régulièrement rendu hommage à leur amie, notamment en reprenant ses chansons sur scène et en partageant des souvenirs sur les réseaux. Vingt-cinq ans après, la voix de Carole Fredericks résonne toujours dans le patrimoine de la chanson française





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