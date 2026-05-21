Il n'existe pas de test de dépistage fiable du cancer de l'ovaire

Le cancer de l'ovaire est souvent diagnostiqué tardivement, alors qu'il est plus facile à détecter tôt, avec un taux de survie plus élevé pour les patients atteints de tumeurs à stade précoce.

Chaque année, plus de 5 000 femmes sont touchées par le cancer de l'ovaire en France. Il est important de noter que cette maladie reste encore frequentemente diagnostiquée tardivement, malgré les progrès de la médecine.

Ainsi, le cancer est souvent découvert à un stade avancé lorsque la tumeur s'est déjà développée. Il est plus difficile à détecter qu'un cancer du sein ou du col de l'utérus, car il n'existe pas aujourd'hui de test de dépistage fiable permettant de détecter précocement la maladie chez toutes les femmes.

Les spécialistes rappellent que le diagnostic survient souvent à un stade avancé lorsque le cancer est découverte tardivement, avec des symptômes peu spécifiques et facilement confondus avec de simples troubles digestifs ou hormonaux. Heureusement, un cancer détecté tôt peut changer de manière significative les pronostiques. Environ 70 à 90% des femmes diagnostiquées à un stade précoce sont encore en vie cinq ans après, contre seulement 20 à 30% lorsque le cancer est découvert tardivement





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