Il faut que je vive avec la mort de Lyhanna : la mère d une victime de Jérôme Barella dénonce les défaillances de la justice

Audrey, mère de Rosa, victime de viol de la part de Jérôme Barella, exprime sa colère et sa culpabilité après la mort de Lyhanna. Elle critique l'inaction de la justice et appelle à des réformes.

Audrey, la mère de Rosa, une fillette de 10 ans victime de viol de la part de Jérôme Barella , a livré un témoignage bouleversant sur RTL.

Elle exprime sa détresse face à l'inaction de la justice française, qui n'a pas donné suite à sa plainte déposée en 2025.

'Il faut que je vive avec la mort de Lyhanna', confie-t-elle, se sentant coupable de ne pas avoir été entendue à temps. Les faits remontent à septembre 2024 : Jérôme Barella, aujourd'hui principal suspect dans la mort de Lyhanna, 11 ans, aurait agressé sexuellement Rosa à plusieurs reprises jusqu'en mai 2025. Malgré une plainte déposée le 25 août 2025, les enquêteurs n'ont jamais entendu le suspect.

'Je suis déçue de la France, je suis déçue qu'ils n'ont pas protégé les enfants', déclare Audrey, ajoutant que 'c'est ma faute, je n'ai pas crié assez fort'. Elle regrette amèrement que le système judiciaire ait failli, permettant ainsi le drame qui a coûté la vie à Lyhanna.

Son avocat, Maître Pierre Debuisson, présent lors de l'interview, souligne que 'ce n'est pas à des victimes de ressentir ce sentiment de culpabilité, mais plutôt à toutes ces personnes dans le cadre de la chaîne judiciaire qui n'ont pas fait leur travail'. Il a annoncé le dépôt d'une plainte pour faute lourde, visant les enquêteurs, les magistrats, et même le ministre de la Justice, Gérald Darmanin.

Cette plainte comporte deux volets : l'un pour non-assistance en danger, l'autre pour mise en danger de la vie d'autrui.

'Des responsabilités doivent être déterminées et on ne doit pas passer à côté de l'occasion de réformer l'institution judiciaire', insiste-t-il. Audrey, quant à elle, ne cache pas son désespoir : 'On pouvait éviter la mort de Lyhanna, si la justice et les personnes qui se sont occupées de mon dossier faisaient leur job correctement.

' Elle appelle à un changement radical pour protéger les enfants. 'Je ne fais pas confiance parce qu'on n'a rien fait. Ce n'est pas normal pour toutes les victimes de viol. Il faut bouger, montrer qu'on veut changer les choses', martèle-t-elle.

Depuis la mort de Lyhanna, des députés et associations réclament une loi sur les violences sexuelles. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, a soutenu une proposition de texte, et le Premier ministre, Sébastien Lecornu, a promis de la soumettre au Conseil d'État prochainement. L'affaire suscite une large indignation politique, avec des critiques de tous bords contre le système judiciaire.

La syndicaliste Linda Kebbab a dénoncé un 'système déconnecté', tandis que Jean-Noël Barrot a parlé d'une 'défaillance majeure' qui aurait dû être évitée. Des parents d'autres victimes ont également témoigné de 'l'inaction institutionnelle' face aux violences sexuelles. Ce drame révèle un échec judiciaire immense, et la mère de Rosa, brisée, devra vivre avec le poids de cette tragédie.

'Je suis désolée de ne pas avoir fait plus', répète-t-elle, alors que son avocat promet de faire toute la lumière sur ces négligences. Le combat d'Audrey est désormais celui de toutes les familles qui attendent justice





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