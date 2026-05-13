Ikea ferme définitivement un magasin en Suède en réponse à l'explosion du commerce en ligne, adoptant une nouvelle stratégie

Selon nos confrères, cette fermeture symbolique est emblématique de la nouvelle stratégie d'Ikea, qui tente de s'adapter à l'explosion du commerce en ligne. Plus de 20 % de ses ventes se font aujourd'hui en ligne et le but des acheteurs se déplacent dans ses grands magasins en périphérie a changé, avec un parcours d'achat qui commence souvent sur Internet et un intérêt grandissant pour les magasins 'compacts', plus petits et plus proches des centres-villes.

Dans un article retrouvé par BFM Business, le média économique Dagens Industri révèle que l'un de ses magasins géants de l'enseigne de mobilier Ikea va bientôt fermer ses portes... en Suède !

La célèbre entreprise a en effet annoncé qu'elle fermerait son site de Borlänge, une ville située à 200 km de Stockholm, en 2027. Ce magasin, qui est également un magasin récent, ouvert en 2013, et d'une superficie de 31.000 mètres carrés, représente une fermeture pratiquement historique pour Ikea dans son pays d'origine depuis 1983





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