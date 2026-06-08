Le défenseur français Ibrahima Konaté s'engage libre jusqu'en 2030 au Real Madrid après la réélection de Florentino Pérez. Le défenseur tricolore a été retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde en Amérique du Nord et postule comme titulaire en charnière centrale si William Saliba ne pouvait pas tenir sa place à côte de Dayot Upamacano.

Le défenseur français Ibrahima Konaté s'engage libre jusqu'en 2030 au Real Madrid après la réélection de Florentino Pérez . Le 27 ans, a rejoint le club aux 15 Ligues des champions, lundi 8 juin d'après l'AFP, après cinq ans passés à Liverpool.

Le défenseur tricolore a été retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde en Amérique du Nord et postule comme titulaire en charnière centrale si William Saliba ne pouvait pas tenir sa place à côte de Dayot Upamacano. C'est en tant que joueur des Reds que Konaté a connu sa première cape, en juin 2022 contre l'Autriche, avant de disputer la Coupe du monde au Qatar.

Le président du Florentino Pérez, réélu dans la nuit de dimanche à lundi à la tête du club, avait affirmé le 3 juin que l'international français serait sa première recrue en cas de réélection, avec la promesse de la venue de l'entraîneur. Le défenseur va ainsi rejoindre plusieurs internationaux français, dont le capitaine des Bleus Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga, qui n'est pas convoqué pour la Coupe du monde.

Ibrahima Konaté, qui compte 28 sélections en équipe de France, a disputé 183 matches à Liverpool, remportant sous les ordres de Jürgen Klopp la Coupe d'Angleterre dès la première année ainsi que la Coupe de la Ligue, mais échouant en finale de Ligue des champions contre le Real Madrid. Après l'arrivée d'Arne Slot sur le banc en 2024, le club a remporté le championnat d'Angleterre la saison dernière.

Mais cette année a toutefois été plus laborieuse avec une qualification in extremis pour la prochaine C1 lors de l'ultime journée de Premier League. Ibrahima Konaté va découvrir son quatrième club, lui qui est passé par Sochaux et Leipzig, avant de rejoindre les Reds. Le défenseur va découvrir une nouvelle équipe, lundi 8 juin, après cinq ans passés à Liverpool.

Le défenseur tricolore a été retenu par Didier Deschamps pour la Coupe du monde en Amérique du Nord et postule comme titulaire en charnière centrale si William Saliba ne pouvait pas tenir sa place à côte de Dayot Upamacano





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