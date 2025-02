IA: Risque d'Inégalités entre Hommes et Femmes sur le Marché du Travail

Le directeur général de l'OIT met en garde contre un accentuation des inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail en raison de l'automatisation engendrée par l'intelligence artificielle.

L'intelligence artificielle (IA) risque d'accentuer les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail, a averti lundi le directeur général de l'Organisation internationale du travail ( OIT ), Gilbert Houngbo, lors du sommet sur l'IA à Paris. Selon lui, l'automatisation du travail engendrée par l'IA affectera plus particulièrement les femmes, car les emplois les plus susceptibles d'être automatisés sont ceux où elles sont majoritaires.

« Si les entreprises peuvent remplacer les travailleurs par des robots, il est très probable qu'elles le fassent », a déclaré M. Houngbo, soulignant les inquiétudes nombreuses entourant cette nouvelle technologie qui a fait son entrée sur la scène mondiale en 2022 avec l'avènement de ChatGPT d'OpenAI.L'OIT constate que l'IA crée actuellement plus d'emplois qu'elle n'en détruit, mais ces nouveaux emplois risquent d'être moins bien rémunérés et moins bien protégés. L'impact global de l'IA sur le marché du travail est estimé à 2,3% des emplois mondiaux, soit environ 75 millions d'emplois. M. Houngbo a toutefois souligné que l'adaptation au contexte de l'IA est cruciale pour éviter une marginalisation des travailleurs. « Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va nous prendre notre emploi, mais le manque de préparation pour développer de nouvelles compétences dans le contexte de l'IA qui le fera », a-t-il déclaré. Christy Hoffman, secrétaire générale de la fédération syndicale internationale UNI Global Union, a partagé cette préoccupation, soulignant l'anxiété des travailleurs dans des secteurs comme la télévision et les centres d'appels face à la possibilité d'une perte d'autonomie ou de remplacement complet par l'IA. Pour éviter ce scénario, M. Houngbo a plaidé pour un soutien réel grâce à un système de protection sociale et une formation continue des employés.





