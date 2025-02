IA risque d'accroître les inégalités entre hommes et femmes

Le directeur général de l'OIT, Gilbert Houngbo, a mis en garde contre les conséquences potentielles de l'IA sur le marché du travail, notamment l'impact disproportionné sur les femmes et l'aggravation des inégalités.

L'automatisation du travail, alimentée par l'intelligence artificielle (IA), risque d'affecter davantage les femmes, amplifiant ainsi les inégalités entre hommes et femmes sur le marché du travail, averti le directeur général de l'Organisation internationale du travail ( OIT ), Gilbert Houngbo, lors du sommet sur l'IA à Paris. L'IA, en particulier l'IA générative capable de produire divers contenus, exerce déjà une influence sur le monde du travail.

« Nous savons que la plupart des emplois automatisés concerneront des secteurs où les femmes sont majoritairement représentées », a déclaré M. Houngbo lors d'une table ronde au Grand Palais, réunissant dirigeants politiques et personnalités du secteur technologique. Ces catégories d'emplois à risque d'extinction pourraient donc aggraver l'écart entre hommes et femmes. « Si les entreprises peuvent remplacer les travailleurs par des robots, il est très probable qu'elles le fassent », a souligné M. Houngbo, faisant écho aux nombreuses inquiétudes liées à cette nouvelle technologie qui s'est imposée sur la scène mondiale en 2022 avec l'arrivée de ChatGPT d'OpenAI. Cependant, le directeur de cette agence onusienne a rappelé que, pour le moment, l'IA crée davantage d'emplois qu'elle n'en détruit, même si ces nouveaux emplois risquent de mieux rémunérés et moins protégés. En tout, l'intelligence artificielle devrait influencer 2,3% des emplois à travers le monde, soit environ 75 millions d'emplois, selon l'OIT. « Les personnes travaillant dans les médias, les centres d'appels, toutes ces professions sont extrêmement préoccupées par le fait que l'IA va soit réduire leur autonomie, soit les remplacer complètement », a ajouté Christy Hoffman, secrétaire générale de la fédération syndicale internationale UNI Global Union. Pour que ces travailleurs ne soient pas laissés de côté, il faut « un véritable soutien grâce à un système de protection sociale », ainsi que « une formation continue des employés », a plaidé Gilbert Houngbo. « Car en réalité, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui nous prendra notre emploi, mais le manque de préparation à développer de nouvelles compétences dans le contexte de l'IA qui le fera », a-t-il conclu.





