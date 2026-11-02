IA et tourisme à Avignon : une opportunité d'adaptation pour les offices

L'IA n'est pas vue comme une menace par les offices de tourisme d'Avignon. Ces derniers s'adaptent en 2025 pour compléter l'accueil humain face aux nouveaux enjeux numériques.

À Avignon, dans le Vaucluse, la montée en puissance des outils d' intelligence artificielle au sein du secteur touristique ne suscite pas la panique chez les responsables des offices de tourisme. Au contraire, ces derniers considèrent cette technologie émergente non pas comme un rival susceptible de les supplanter, mais comme un levier stratégique d'avenir. Cette position nuancée intervient alors que la fréquentation physique des bureaux d'information enregistre une légère baisse, invitant à une réflexion approfondie sur l'évolution des services touristiques face à la digitalisation accélérée.

Une baisse de fréquentation physique mesurée

La situation actuelle révèle une évolution des comportements des voyageurs, particulièrement perceptible dans les chiffres officiels. En 2025, l'office de tourisme d'Avignon a enregistré 260 000 visites physiques, ce qui représente une diminution de 6 % par rapport aux résultats de 2024. Cette tendance à la baisse ne doit toutefois pas être isolée de la dynamique numérique observable simultanément.

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En effet, la contrepartie à cette diminution de la venue en présentiel est une explosion de l'audience en ligne. Le site internet de l'office a connu 1,2 million de visites durant cette même année 2025, marquant une progression significative de 27 % comparativement à l'année précédente. Ces chiffres illustrent un déplacement notable du point de contact initial entre le visiteur et la destination, tout en confirmant que la demande touristique globale reste très présente, sous une forme différente.

L'intelligence artificielle comme complément indispensable

Pour Cécile Wiertlewski, directrice de l'office de tourisme d'Avignon, l'arrivée de ces nouvelles technologies ne constitue pas une rupture brutale, mais plutôt une accélération d'un processus de transformation déjà en cours depuis plusieurs années. Elle insiste sur la nécessité urgente de s'adapter à cet environnement numérique tout en préservant scrupuleusement la valeur fondamentale du contact humain. Pour elle, l'outil numérique agit comme un complément qui doit être nourri intelligemment afin que l'office soit bien référencé dans les nouveaux algorithmes.

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Cette stratégie d'adaptation vise à mieux analyser les attentes des visiteurs potentiels. L'objectif est de pouvoir personnaliser davantage les conseils proposés, offrant ainsi une expérience plus sur mesure et plus pertinente. L'office entend ainsi transformer cette contrainte technologique en une vraie carte à jouer, en devenant une référence incontournable sur les plateformes où ces algorithmes opèrent, garantissant ainsi une meilleure visibilité du territoire avignonnais et comtadin.

Préservation de l'humain et efficacité opérationnelle

Ce point de vue est partagé par Lesly Reynaud, directeur de l'Office intercommunal Ventoux Provence. Il note également que l'intelligence artificielle doit être perçue davantage comme un outil de productivité que comme un moyen de remplacer la proximité. Son rôle principal serait de permettre aux agents touristiques de se libérer des tâches administratives ou de recherche d'informations énergivores et chronophages.

En automatisant ces processus, le personnel peut alors consacrer plus de temps et d'énergie à leur véritable cœur de métier, à savoir l'accueil direct et l'hospitalité. Cette approche permet de bonifier le service rendu par l'humain plutôt que de le remplacer. Lesly Reynaud considère que contrairement aux idées reçues qui voient dans la machine un successeur potentiel, l'intelligence artificielle reste strictement un complément qui enrichit la relation de confiance instaurée lors des échanges directs.

Changement de génération et nouvelles missions

Le secteur doit également prendre en compte un changement structurel dans la démographie des touristes. Les nouvelles générations, moins friandes de visites physiques dans les établissements traditionnels, recherchent une autonomie accrue dans la planification de leurs séjours. Les outils numériques permettent désormais de gérer l'intégralité d'un voyage, des trajets aux réservations d'hôtels ou de restaurants, avec une précision souvent saluée par les utilisateurs avertis.

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Face à cette réalité, les offices de tourisme doivent ajuster leurs missions et revoir certaines de leurs organisations internes. Il s'agit de continuer à booster les activités sur le terrain là où le besoin en contact humain se fait sentir, tout en intégrant l'intelligence artificielle pour rester pertinents. L'enjeu majeur réside dans la capacité à offrir le petit renseignement supplémentaire, la brochure expliquée et remise en main propre, des éléments que la machine ne peut actuellement reproduire avec la même authenticité et la même chaleur humaine.

Évolution vers des agents IA spécialisés

À l'image de la transition historique entre les plans routiers papier et les systèmes de navigation GPS, les brochures physiques sont progressivement doublées par des ressources numériques. Cependant, les offices de tourisme ne comptent pas disparaître de cette nouvelle équation. Ils envisagent déjà la création d'agents d'intelligence artificielle spécialisés, conçus spécifiquement pour optimiser leur présence en ligne et nourrir les systèmes de recommandation avec des données fiables et à jour.

Cette adaptation permettrait de répondre efficacement à la culture du tout, tout de suite, tout en maintenant un service de qualité irréprochable. La combinaison d'une technologie de pointe au service d'une expertise humaine locale apparaît comme la voie la plus prometteuse pour valoriser le territoire. Les responsables restent sereins, conscients que leur rôle évolue, mais que leur utilité pour offrir une expérience touristique riche et authentique reste plus que jamais essentielle pour les visiteurs d'Avignon et du Comtat.