i‑Run lance les Running Weeks : -50 % sur une large gamme, les baskets Hoka One One Mach X 3 à -16 %

Profitez des Running Weeks d’i‑Run pour renouveler votre équipement de course. Remises jusqu’à 50 % sur vêtements, chaussures et accessoires, et offre spéciale de 159 € pour les Hoka One One Mach X 3, avec livraison gratuite et cashback fidélité.

Pendant les Running Weeks d’i‑Run, le moment est idéal pour réviser votre garde‑robe et votre matériel de course. Le magasin propose une sélection étendue d’articles, des vêtements techniques aux chaussures en passant par les gadgets électroniques, tous assortis de remises pouvant atteindre cinquante pour cent.

Même les références les plus populaires bénéficient d’offres attractives, permettant aux coureurs de faire des économies substantielles. Par exemple, les baskets Hoka One One Mach X 3 pour homme sont proposées à un prix réduit de 159 €, au lieu de 190 €, soit une remise de seize pour cent.

Conçues pour les athlètes déjà dotés d’une technique de course solide, ces chaussures combinent légèreté, réactivité et protection, ce qui en fait un choix de prédilection pour les entraînements sur route. Les Hoka One One Mach X 3 se distinguent par une tige en tricot chaîne ultra‑respirante, offrant une ventilation optimale, ainsi qu’un col rembourré qui assure un maintien doux et confortable.

Sous la semelle intermédiaire, une mousse souple et réactive absorbe les impacts tout en restituant l’énergie à chaque pas, tandis qu’une plaque de propulsion renforce la dynamique de chaque foulée. La semelle extérieure, spécialement conçue pour l’asphalte, garantit une adhérence fiable, même sur les surfaces les plus glissantes.

Grâce à ces technologies, les coureurs peuvent profiter de séances dynamiques sur des distances courtes à moyennes, sans sacrifier le confort ni la sécurité. i‑Run offre en outre la livraison gratuite et une expédition en 24 heures pour ces modèles, et les membres du programme de fidélité, dont l’inscription est totalement gratuite, récupèrent cinq pour cent du montant de leur achat sous forme de cashback crédité directement sur leur cagnotte. Au-delà de cette offre, i‑Run propose une variété de produits en promotion, allant des vestes coupe‑vent aux montres GPS, afin que chaque passionné de running puisse trouver l’équipement adapté à ses besoins.

Les remises varient selon les catégories, avec des baisses de prix allant de dix à cinquante pour cent, ce qui permet aux clients de renouveler l’intégralité de leur équipement sans grever leur budget. L’article a été rédigé par un expert de l’équipe 20 Minutes Shopping, qui précise que les prix affichés sont indicatifs et susceptibles d’évoluer. Certains liens peuvent contenir des affiliations, ce qui signifie que 20 Minutes perçoit une commission en cas d’achat effectué via ces liens.

Cette campagne promotionnelle s’inscrit dans la stratégie d’i‑Run visant à fidéliser sa clientèle en proposant des avantages exclusifs, notamment la livraison offerte, le cashback membre et des ventes flash limitées dans le temps





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