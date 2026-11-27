Le casque gaming HyperX Cloud III est réduit à 54,99€ chez Cdiscount. Découvrez ses performances audio DTS, son confort ergonomique et ses compatibilités multi-plateformes lors du Black Friday.

Le casque gamer HyperX Cloud III fait l'objet d'une promotion majeure chez Cdiscount, affichant un prix de 54,99 euros au lieu de 99,95 euros. Cette réduction significative s'inscrit dans le cadre des offres spécifiques du Black Friday proposées par le vendeur en ligne. L'opportunité est particulièrement attractive pour les joueurs à la recherche d'un équipement audio performant sans engager un budget excessif.

Performance Audio DTS et Compatibilité Multi-Plateformes

Le casque HyperX Cloud III intègre la technologie DTS Headphone:X qui simule des sons placés autour de la tête. Cette fonctionnalité permet de repérer la position exacte d'un adversaire dans le dos grâce à l'ouïe seule. La réponse en fréquence s'étend de 10 Hz à 21 kHz, couvrant ainsi les graves profonds comme les aigus cristallins. La sortie stéréo répartit l'audio entre l'oreille gauche et droite pour localiser précisément les tirs.

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L'équipement offre une connectivité universelle grâce à des portables jack 3,5 mm, USB-A et USB-C. Il est compatible avec une large gamme d'appareils incluant les PC, les consoles PS5 et PS4, les Xbox, la Switch, les Mac et les mobiles. Les commandes audio intégrées permettent de régler le volume directement sur l'appareil sans quitter l'écran de jeu.

Confort Ergonomique et Microphone Réducteur de Bruit

L'armature en aluminium forme une structure rigide tandis que les 308 grammes sans microphone assurent un poids discret. La version avec microphone pèse 320 grammes, un poids qui reste acceptable pour les longues sessions. L'arceau en mousse à mémoire de forme épouse la tête et répartit la pression pour soulager le haut du crâne.

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Les écouteurs fermés enveloppent l'oreille et retiennent le son autour d'elle pour accentuer les explosions et l'ambiance. Le microphone amovible dispose d'une réduction de bruit pour limiter les sons de la pièce captés lors des échanges. Les acheteurs lui attribuent une note moyenne de 4,5 sur 5, soulignant la qualité globale du produit.

Contexte Commercial et Conditions de l'Offre

Cette baisse de prix intervient suite à la sortie du jeu GTA 6 sur le marché du jeu vidéo. L'offre est limitée dans le temps et reste soumise aux stocks disponibles chez le distributeur. Les clients bénéficient d'une livraison express et gratuite en testant l'abonnement Cdiscount à volonté gratuitement.

D'autres produits de jeux vidéo sont également disponibles à des prix attractifs lors de cette période commerciale. Parmi les autres offres notables figurent GTA 6 à 79 euros, EA SPORTS FC 27 sur PS5 à 60 euros et Super Mario Galaxy sur Switch à 51 euros. Le casque HyperX Cloud III représente une opportunité claire pour améliorer l'immersion sonore à moindre coût.