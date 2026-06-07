Hypertension : le jus de betterave, un allié naturel à boire à quel moment ?

Le jus de betterave, riche en nitrates, peut aider à réduire modérément la tension artérielle. Les études indiquent que le moment de sa consommation, idéalement le matin à jeun, optimise ses effets vasodilatateurs. Toutefois, des prises plus tardives pourraient aussi convenir selon les individus. Consultez toujours un médecin avant de l'intégrer à votre routine, surtout si vous suivez un traitement.

Le jus de betterave suscite un intérêt croissant parmi les personnes souffrant d'hyper tension artérielle comme moyen naturel de contribuer à la réduction de la pression sanguine.

Les recherches scientifiques attribuent cet effet bénéfique à la teneur élevée en nitrates de ce légume-racine. Après ingestion, ces nitrates sont convertis par l'organisme en oxyde nitrique, un composé qui favorise la dilatation des vaisseaux sanguins. Ce mécanisme conduit à une amélioration de la souplesse artérielle et potentiellement à une légère baisse de la tension artérielle.

Plusieurs études, citées par des sources spécialisées comme Verywell Health, rapportent une réduction moyenne d'environ 5 mmHg de la pression systolique chez des participants hypertendus consommant régulièrement du jus de betterave. Bien que modeste, cet effet peut représenter un complément pertinent à une hygiène de vie saine et à un traitement médical conventionnel. Le moment de la consommation semble jouer un rôle clé pour optimiser ces bienfaits.

La majorité des travaux scientifiques convergent vers une ingestion matinale, à jeun, idéalement trente minutes avant le petit-déjeuner. Dans les protocoles expérimentaux, les sujets absorbaient généralement un verre de 200 à 250 ml de jus dans ces conditions. Ce timing favoriserait une absorption maximale des nitrates et prolongerait l'effet vasodilatateur durant la matinée. Prendre le jus l'estomac vide éviterait également qu'un repas copieux, particulièrement gras ou salé, n'entrave l'assimilation des composés actifs.

L'explication de cette supériorité matinale repose sur la chronobiologie de la tension artérielle et du métabolisme des nitrates. Les concentrations sanguines en nitrates atteignent un pic entre deux et trois heures après la consommation, avec des effets pouvant perdurer près de dix heures. Or, la pression artérielle suit un rythme circadien propre : elle a tendance à remonter avant le réveil, culmine en fin de matinée ou vers midi, puis décline progressivement.

Consommer le jus tôt le matin synchronise le pic d'action des nitrates avec la période où la tension est naturellement la plus élevée, coïncidant également avec la plage horaire où le risque cardiovasculaire est le plus surveillé chez les hypertendus. Cependant, des données plus récentes ouvrent la possibilité qu'une prise plus tardive puisse aussi être avantageuse dans certains contextes.

Une étude de 2024, relayée par Verywell Health, menée auprès de sportifs, a observé une diminution d'environ 4 mmHg de la pression systolique avec une consommation en début d'après-midi, contre 3 mmHg avec une prise matinale. Cela suggère que le moment optimal pourrait être individualisé, en fonction du rythme de vie, du niveau de stress ou des habitudes personnelles.

Il est impératif de souligner que le jus de betterave, malgré son origine naturelle, ne saurait se substituer à un traitement antihypertenseur prescrit par un médecin. Les professionnels de santé conseillent de discuter de son utilisation régulière avec son cardiologue ou son médecin traitant, surtout en cas de traitement en cours ou d'antécédents cardiovasculaires.

De plus, il est recommandé d'éviter sa consommation tardive en soirée afin de ne pas perturber l'équilibre nocturne de la pression artérielle, qui connaît normalement une baisse physiologique pendant le sommeil





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