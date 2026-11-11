Hussein Bourgi défend le remboursement des cures thermales au Sénat

Le sénateur Hussein Bourgi a vu son amendement adopté en commission pour protéger les Thermes de Balaruc-les-Bains face au projet de déremboursement.

Le Sénat français a officiellement entamé, le lundi 9 novembre, l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale ( PLFSS). Cette session parlementaire cruciale voit près de 1 800 amendements déposés par les élus, en prévision du scrutin solennel qui se tiendra le mercredi 18 novembre. Au cœur de ces débats, une question majeure oppose les défenseurs de la médecine thermale aux autorités sanitaires.

Adoption d'un amendement protecteur à la commission

Hussein Bourgi, sénateur socialiste de l'Hérault, a réussi à faire adopter par la commission des affaires sociales un amendement visant spécifiquement au maintien du remboursement des cures thermales par l'Assurance maladie. Cette décision législative est vitale pour la survie économique des Thermes de Balaruc-les-Bains, qui font face à une menace directe de perte de financement public. L'adoption en commission laisse généralement présager un vote conforme lors des débats ultérieurs dans l'hémicycle, offrant une victoire temporaire mais significative pour les acteurs locaux.

Also read 'Lutter contre une forme de malbouffe' : après un rejet des députés, la taxe sur les produits sucrés adoptée au Sénat

Tensions avec la ministre Stéphanie Rist

Ce mouvement législatif s'inscrit dans un conflit ouvert avec Stéphanie Rist, la ministre de la Santé, qui avait proposé en octobre un projet de déremboursement des cures thermales. Hussein Bourgi avait vivement critiqué cette initiative dès son annonce, la qualifiant de mesure dangereuse pour le système de santé français. Le sénateur a lui-même déposé plusieurs amendements pour contrer cette politique, cherchant à rétablir la prise en charge intégrale par l'Assurance maladie pour les patients nécessitant ces traitements spécifiques.

Mobilisation territoriale et soutien médical

Les élus du territoire de l'Hérault se sont massivement mobilisés ces dernières semaines pour soutenir les Thermes de Balaruc-les-Bains. Cette mobilisation dépasse le cadre local, car de nombreux cosignataires de l'amendement, dont certains n'ont pas de station thermale dans leur département, travaillent avec des médecins et des associations de patients. Ces derniers ont témoigné et plaidé pour le maintien de la prise en charge, apportant ainsi une contradiction technique et humaine au discours ministériel, y compris de la part de la droite sénatoriale.

Advertisement

Risque d'intervention gouvernementale

Malgré l'optimisme suscité par l'avancée en commission, Hussein Bourgi reste prudent et met en garde contre un éventuel coup de Jarnac de la ministre Stéphanie Rist. Il craint que l'exécutif n'utilise son pouvoir réglementaire via un décret pour imposer ses vues aux parlementaires, ce qui constituerait selon lui un véritable déni de démocratie. Cette vigilance s'explique par la volonté affichée du gouvernement de réduire les dépenses publiques, même si cela implique de remettre en cause des pratiques médicales établies.

Conséquences économiques et prochaines étapes

La menace de déremboursement pèse comme un danger économique majeur sur les établissements thermaux historiques, notamment à Balaruc-les-Bains et dans d'autres régions comme Sète Agglo, où le président Loïc Linares a également exprimé ses craintes. Les sénateurs concernés, dont Hussein Bourgi et ses cosignataires, seront présents dans l'hémicycle jusqu'au 18 novembre pour veiller au respect de la volonté de la commission. Leur objectif est d'empêcher une mesure qu'ils jugent fatale pour la médecine thermale en France, tout en défendant l'accès des patients aux soins nécessaires.