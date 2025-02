Humiliation dans une gare : une mère allaitante exige la protection de son droit

Une mère de 32 ans a été humiliée dans une gare de Nantes pour avoir allaiter son bébé. Cet événement interpelle sur la situation des femmes allaitantes en France où l'allaitement en public reste un sujet controversé. Le texte examine les répercussions du tabou social entourant l'allaitement et appelle à une protection légale accrue.

Dans le quotidien Ouest-France du 6 février dernier, une jeune maman de 32 ans affirme avoir été humilié e au sein de la gare de Nantes. Le fait d’allaiter son nourrisson n’aurait pas plu au personnel qui lui aurait demandé de quitter un espace chauffé. Le 17 janvier dernier, la jeune femme se trouve ainsi avec son bébé de trois mois en gare de Nantes où elle manque son train pour Paris.

L’heure du déjeuner approchant pour son bébé, la maman prend ses dispositions dans l’attente du prochain TGV et s'assoit dans le point vente de la gare. « Mon bébé s’est réveillé, j’ai voulu l’allaiter dans un endroit chaud et calme. Il y avait peu de monde, des sièges vides, je ne dérangeais personne », raconte-t-elle. Mais l’acte, pourtant naturel, n’est pas bien reçu. Une employée de la SNCF l’interpelle pour lui signifier qu’elle ne peut pas allaiter ici, suivi de l’intervention de sa supérieure qui la somme tout simplement de partir. « Je ne pouvais pas croire ce que j’entendais. J’étais tellement bouleversée que j’ai fondu en larmes en remettant mon bébé dans la poussette », se souvient-elle. Finalement, un autre agent lui propose de s’installer dans un café. La jeune femme, remise de ses émotions, décide de contacter la SNCF, mais n’aurait jamais reçu de réponse. L’allaitement en public, un sujet qui fait débat en France. Pourquoi l’allaitement maternel fait-il autant débat en France ? Une question qui trouve une partie de sa réponse dans la représentation du corps féminin très (trop) souvent érotisé. La poitrine, les seins sont perçus comme étant un objet de désir sexuel et non comme étant également un moyen de nourrir un enfant. D’ailleurs, de nombreux internautes ne cachent pas leur avis sur la question : « Ok, le Louvre est rempli de nichons à l’air sur statues et peintures mais une femme qui allaite c’est dérangeant… » pouvait-on lire en commentaire suite à l’affaire d’une jeune maman en visite au musée du Louvre qui s’est vue demander par un agent de sécurité d’aller allaiter son bébé dans les toilettes, plutôt que dans une salle du musée (le 2 juin 2022). Il existe un mauvais regard sur l’allaitement en France qui peut entraîner une certaine gêne pour les femmes allaitantes. Et pourtant, la loi est de leur côté. « L’allaitement est encore pour certains quelque chose de l’ordre de l’intime, voire sexualisée. Donc la femme doit cacher le fait qu’elle nourrit son enfant, parce que la société, où les hommes ne sont pas capables de voir quelque chose de primaire, une mère qui nourrit simplement son enfant », réagit pour nous, la psychologue Johanna Rozenblum. L’allaitement n’est pas de l’exhibition sexuelle. En France, si aucune loi n’interdit l’allaitement en public, aucun texte ne l’autorise non plus… Un vide juridique dans lequel s’engouffre parfois certaines personnes évoquant un délit d’exhibition sexuelle, article 222-32 du Code pénal. Or, ce dernier précise que « l’exhibition sexuelle est constituée si est imposée à la vue d’autrui, dans un lieu accessible aux regards du public, la commission explicite d’un acte sexuel, réel ou simulé », ce qui n’est évidemment pas le cas quand on parle d’allaitement maternel. En revanche, l’allaitement est mentionné dans le code du travail, article L1225-30 : « pendant une année à compter du jour de la naissance, les mères allaitant leurs enfants disposent à cet effet d’une heure par jour durant les heures de travail ». A quand une loi protégeant les mères allaitantes ? De nombreuses associations, dont la CoFam (Coordination française pour l'allaitement maternel), a lancé en 2022 un appel aux élus et au gouvernement pour mettre en place un cadre législatif protégeant l'allaitement dans l'espace public et en faisant un droit. Un an auparavant, c’est Fiona Lazaar, ancienne députée (LREM) du Val d'Oise, qui avait déposé une proposition de loi portant sur la création d’un délit d’entrave à l’allaitement dans l’espace public. Il n’y a malheureusement pas encore eu d’avancée concrète depuis





