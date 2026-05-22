Humanitarian Crisis in Gaza: Interception of Humanitarian Flotilla, Food and Medical Supplies Shortage, and Control of Entry Points by Israel

The news text discusses the humanitarian crisis in Gaza, including the interception of a humanitarian flotilla by Israel, the shortage of food and medical supplies, and the control of entry points by Israel. The text also highlights the challenges in bringing in necessary materials and the impact on the population's daily life.

Photographie des Palestiniens déplacés, qui reçoivent de la nourriture d'une soupe populaire au camp de réfugiés de Nuseirat, dans le centre de la bande de Gaza , le 21 mai 2026.

Près de deux millions de personnes à Gaza vivent dans des abris de fortune et la situation humanitaire demeure catastrophique, selon les organisations humanitaires. Le 18 mai 2026, Israël a intercepté une flottille humanitaire au large de Chypre, qui tentait de rejoindre Gaza. Plusieurs ONG alertent toujours sur la situation désastreuse dans l’enclave palestinienne. Entre maladies de peau, famine, manque d'eau...

Les conditions dans la bande de Gaza sont catastrophiques alerte la responsable des opérations d'urgence de Médecins sans frontières. Le 18 mai 2026, Israël a intercepté au large de Chypre une flottille humanitaire qui tentait de rejoindre Gaza. Plusieurs militants ont été arrêtés.montrent certains d'entre eux maintenus au sol, les mains attachées. L'une des séquences a notamment été diffusée par le ministre israélien d'extrême droite de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir.

Des ONG dénoncent des violences pendant l'opération. Israël affirme, de son côté, avoir utilisé des moyens non létaux pour faire respecter le blocus maritime de Gaza. Cette interception intervient alors que les organisations humanitaires alertent toujours sur la situation dans l'enclave palestinienne. Les pénuries alimentaires et médicales continuent de s'aggraver.

Par ailleurs, la France a convoqué l'ambassadeur israélien pour dénoncer les 'agissements inadmissibles' d'Itamar Ben-Gvir. Elle faisait partie des dernières équipes de l'ONG présentes dans l'enclave avant que l'organisation ne soit contrainte de quitter le territoire en février dernier. À genoux, les mains liées: l'arrestation des militants de la flottille de Gaza qui indigne le monde et embarrasse IsraëlLa faim et la famine à Gaza, conséquences du blocus israélien, c'est ce que dénonce Ajit Sungai.

Est-ce l'enjeu le plus important à Gaza aujourd'hui? L'une de leurs préoccupations quotidiennes est de savoir comment ils vont manger tous les jours. Même s'il y a un peu plus de denrées sur les marchés, ils manquent de moyens de subsistance pour acheter ce qui entre. C'est un défi quotidien pour nourrir leur famille et ils doivent faire la queue dans les cuisines collectives organisées par la communauté.

Ils peinent à manger de manière variée; il y a très peu de viande et d'œufs depuis plus d'un an et demi. Vous parlez des cuisines collectives et des distributions alimentaires. Quelle nourriture trouve-t-on à Gaza? Il y a des distributions alimentaires, il y a des cuisines collectives.

Il y a quand même un marché encore existant. La problématique est que faire rentrer du matériel et de la nourriture dans Gaza est une grosse difficulté et qu'on ne sait jamais ce qui va rentrer, quand, pourquoi ni comment. Il y a de moins en moins de distributions de nourriture et de cuisines collectives. La population à Gaza mange toujours la même chose, puisqu'il y a très peu de variétés.

C'est beaucoup de riz, du pain quand il y a de la farine. Ce qui leur manque beaucoup aujourd'hui, c'est la viande et les œufs, parce qu'il n'y en a pratiquement pas ou à des prix très importants. Il y avait aussi beaucoup de poissons puisqu'on est en bord de mer, mais aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus de pêcheurs, donc il n'y a plus de poissons à Gaza.

La population de Gaza est donc dépendante de ce qu'Israël laisse entrer, puisque l'État contrôle l'ensemble des points de passage. Qu'est-ce qui entre aujourd'hui et à quelle fréquence? Aujourd'hui, des camions rentrent chaque jour, mais en quantité insuffisante. Avant 2023, c'était environ 600 camions par jour, et c'était déjà restreint.

Il y avait même des calculs de calories faits par Israël. Même il y a trois ans, où la situation était bien meilleure, il y avait déjà des calculs de ce qui allait rentrer. Aujourd'hui, on n'est même plus à ça. C'est très variable.

Vous allez avoir d'un coup énormément de pommes qui vont rentrer et puis plus du tout de légumes ou de fruits pendant des semaines. C'est aléatoire et insuffisant. C'est toujours extrêmement difficile d'amener suffisamment de médicaments et de matériel médical. Il y a des choses qui sont particulièrement difficiles à faire rentrer, pour lesquelles il est difficile d'avoir des autorisations de la part des autorités israéliennes.

C'est tout ce qui est métallique ou liquide. Par exemple les scalpels, les concentrateurs d'oxygène pour donner de l'oxygène, ou les lits d'hospitalisation sont des choses qu'on a énormément de mal à faire rentrer. Aujourd'hui, l'électricité ne fonctionne que par générateur ou par panneau solaire et ce matériel est aussi extrêmement difficile à faire rentrer. Il en va de même pour la distribution d'eau, puisqu'il n'y a pratiquement plus de points d'eau qui arrivent directement





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Gaza Humanitarian Crisis Interception Of Humanitarian Flotilla Food And Medical Supplies Shortage Control Of Entry Points By Israel Challenges In Bringing In Necessary Materials Impact On Population's Daily Life

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