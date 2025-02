Hulk rejoint Neymar au classement des buteurs brésiliens avec un coup-franc magistral

L'attaquant de l'Atlético Mineiro, Hulk, a marqué un coup-franc incroyable ce samedi, égalant ainsi le nombre de buts de Neymar au classement des buteurs brésiliens en activité.

Hulk , malgré ses 38 ans, continue de faire trembler les défenses adverses. Le puissant Brésil ien a encore démontré son talent ce samedi avec son club, l' Atlético Mineiro , en inscrivant un coup-franc absolument sublime. Après avoir ouvert le score sur pénalty quelques minutes plus tôt, Hulk a réalisé un exploit en détournant un coup de pied arrêté très lointain pour doubler la mise.

Connu pour ses frappes surpuissantes, Hulk a opté cette fois pour une technique plus subtile, son plat du pied trouvant la cible avec l'aide de la barre transversale.Ce but remarquable a permis à Hulk de rejoindre un autre illustre Brésilien, Neymar, dans le classement des buteurs brésiliens en activité. Neymar, avant ce but, détenait le record avec 439 réalisations. L'histoire prend un tour encore plus intéressant car Hulk et Neymar évoluent désormais dans le même championnat. Neymar est revenu au Santos cet hiver, son club formateur, et les deux joueurs pourraient se retrouver sur le terrain le 17 avril prochain lors du match entre l'Atlético Mineiro d'Hulk et le Santos de Neymar.





