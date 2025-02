Huits militants écologistes réclament quatre à six mois de prison avec sursis pour leur action anti-pollution chez Arkema

En appel à Lyon, huit militants écologistes d'Extinction Rebellion sont poursuivis pour s'être introduits en mars sur un site du groupe chimique Arkema pour alerter sur les polluants éternels. L'avocat général a remis en question la nécessité de leur action, tandis que la défense a plaidé pour la liberté d'expression. La cour d'appel rendra son verdict le 15 mai.

Mardi 12 février, à Lyon en appel, huit militants écologistes se sont vu réclamer quatre à six mois de prison avec sursis pour s'être introduits en mars sur un site du groupe chimique Arkema afin d'alerter sur les polluants éternels. L'avocat général Vincent Auger s'est interrogé sur l'utilité de la pollution dénoncée par Arkema , en référence aux combinaisons blanches portées par les manifestants lors de leur action.

« Généralement, le militantisme et la rigueur juridique ne font pas bon ménage », a-t-il poursuivi, estimant que les huit prévenus n'avaient pas démontré la « nécessité » d'entrer sur le site pour empêcher un dommage plus grave, seule condition permettant d'éviter une condamnation pour un acte illégal. Âgés de 23 à 43 ans, ces activistes d'Extinction Rebellion s'étaient introduits en mars avec plusieurs centaines de personnes sur le site d'Arkema à Pierre-Bénite (Rhône), où ils ont laissé des graffitis et déployé des banderoles, dont une avec le mot « poison » surmonté d'une tête de mort. « L'action de ces militants était nécessaire, pertinente et a contribué à révéler ce qui s'est passé et à éveiller les consciences », a plaidé Amid Khallouf, l'un des avocats de la défense, demandant la relaxe au nom de « la liberté d'expression » de ses clients. « La liberté d'expression est l'un des droits les plus précieux de l'homme, à condition qu'il n'y ait pas d'abus », a pour sa part estimé l'avocate d'Arkema, Bénédicte Graulle, soulignant « le risque d'explosion et la peur des personnels » du site classé Seveso seuil haut. Poursuivis pour « participation à un groupement en vue de la préparation de violences ou de dégradations », les militants avaient été relaxés lors du procès en première instance en juin. Les juges avaient estimé que les poursuites représentaient « une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ». Le ministère public et l'entreprise Arkema avaient fait appel. Les PFAS, surnommés polluants éternels car ils sont quasi indestructibles une fois rejetés dans l'environnement, sont des substances chimiques très fréquentes dans les objets de la vie courante, dont certains ont des effets néfastes pour la santé. La zone industrielle en aval de Lyon, surnommée « la vallée de la chimie », est considérée comme l'une des zones de France les plus polluées aux PFAS, ce qui suscite de fortes préoccupations parmi la population et les élus locaux. La cour d'appel rendra son délibéré le 15 mai





