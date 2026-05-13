Hugues Maupas, un éleveur de brebis hors système qui rejette l’agriculture productiviste

Hugues Maupas, un éleveur de brebis à Saint-Méard-de-Gurçon, en Dordogne, a choisi de rejeter l’agriculture productiviste et de parier sur le modèle néo-zélandais. Il a investi 600 000 euros pour créer un élevage de brebis en dehors du cadre familial et sans diplôme agricole. Il a choisi de louer les terres à travers un bail rural qui deviendra prochainement un bail emphytéotique de 99 ans. Son système est simple : tout caler sur la nature et intensifier ce qu’elle a à offrir. Il a créé un grand échiquier sur ses parcelles pour avoir un pâturage instantané qui fatigue moins l’herbe. Il a investi dans des quad pour réduire sa consommation de pétrole. Il a également créé un système de fertilisation azotée avec le trèfle blanc et le plantin. Il a choisi de ne pas rentrer ses brebis pendant l’hiver et de les laisser pâturer dans les bois. Il a également créé un système de gestion des prédateurs pour réduire les pertes. Il a voyagé et lu beaucoup pour comprendre les systèmes de production de la Nouvelle-Zélande qui ont fait leurs preuves en France.

Hugues Maupas rejette l’ agriculture productiviste dans son élevage de brebis et parie sur le modèle néo-zélandais. © Crédit photo : Nancy Laddel n’a pas de diplôme agricole, s’est installé en dehors du cadre familial et n’a bénéficié d’aucune aide.

Dire qu’, éleveur de brebis à Saint-Méard-de-Gurçon, en Dordogne, est un agriculteur hors système ressemble à un euphémisme. Le trentenaire, qui s’est installé en octobre 2024, défend une vision, loin du productivisme et de ce qu’il appelle « la fuite en avant technologique ».

« On nous vend le fait que la robotisation est l’avenir de l’agriculture mais, dans ce cas, on ne met plus les mains dans l’animal et on perd le lien puis les élevages meurent », attaque-t-il lorsque « Sud Ouest » le rencontre en ce jeudi de printemps. Le Normand d’origine, qui est « né entre les pattes des vaches » dans le hameau où ses oncles élevaient 300 bêtes, estime que la profession est « bloquée dans un moule ».

« On ne nous éduque pas à penser à différents systèmes. Dans les formations, la ration d’une vache est comptée en portion de maïs et de soja, c’est un modèle d’après-guerre, constate-t-il. Les bovins sont des herbivores, alors pourquoi ne pas faire le calcul d’une ration en herbe ?

»Jockey pendant douze ans puis maréchal-ferrant et pédicure pour bovins, Hugues Maupas a voyagé et beaucoup lu, notamment la prose d’André Pochon, considéré comme une icône de l’agriculture durable, avant de se lancer lui-même dans l’élevage à 35 ans.

« Je n’ai rien inventé et d’autres suivent le même modèle mais c’est très confidentiel », relève le Périgordin d’adoption. Dans l’impossibilité d’acheter les deux exploitations sur lesquelles il travaille (pas de diplôme, ni de cadre familial), Hugues Maupas a choisi de louer les terres à travers un bail rural qui deviendra prochainement un bail emphytéotique de 99 ans.

« Certes, cela me coûtera un peu plus cher, mais je ne ferai pas porter le poids de mon activité sur mon fils, souligne l’éleveur. Je suis responsable du bien comme si j’en étais propriétaire mais je peux partir, moyennant trois ans de préavis. Ce sera plus facile de trouver un successeur. Les propriétaires ont attendu treize ans avant que j’arrive pour reprendre.

» Il regrette qu’en France on ait « besoin de posséder pour exploiter ».

« J’ai beaucoup voyagé en Écosse ou ailleurs, ils ne peuvent pas être propriétaires des terres car c’est bien trop cher. »Avec la brebis et la viande d’agneau, Hugues Maupas estime qu’il a choisi une « production qui lui permet de s’installer », car la France est déficitaire en ovins et la demande est là. Les prix de la viande subissent donc moins de volatilité.

Parti d’une « feuille blanche », l’éleveur, qui a investi 600 000 euros, s’est « concentré sur la production » en gommant toutes les choses qui lui étaient finalement inutiles. Son système est simple : « Tout caler sur la nature et intensifier ce qu’elle a à offrir ».

« Ici, on a de l’herbe de qualité pendant cinq mois maximum. Or, un agneau met quatre à cinq mois à grandir, illustre le professionnel. À l’automne, l’herbe est également bonne, ça tombe bien car c’est le moment de la reproduction. » L’éleveur suit les saisons et ne rentre jamais ses brebis qui passent l’hiver dans les bois.

Pour les nourrir, il « sursème » plusieurs variétés de plantin et du trèfle blanc, qui assure aussi une fertilisation azotée du sol.

« Ce sont les deux reines de mon système, estime celui qui a réensemencé 51 hectares de prairies. Je sème devant le pied des brebis, ce sont elles qui enfoncent les graines. » Un système à l’anglo-saxonne qui a notamment fait ses preuves en Nouvelle-Zélande dont la production « inonde » le marché français. Ensuite, il crée un grand « échiquier » sur ses parcelles pour avoir un pâturage instantané qui « fatigue moins l’herbe ».

Pas d’énorme tracteur mais un quad, sa consommation de pétrole est marginale. S’il parle d’éveil écologique, Hugues Maupas rappelle que son premier critère est économique : « Le système est performant car les animaux marchent, la viande est différente. » Reste que son cheptel, qui compte 620 animaux, subit d’importantes pertes du fait de la prédation issue des chiens, des humains, voire d’un « super prédateur », autrement dit le loup.

« Cela engendre du stress dans le troupeau, notamment chez les jeunes où il y a eu 40 % d’avortement », estime-t-il





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