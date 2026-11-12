Hugues Aufray, 97 ans, confie ses angoisses face à l'âge de son épouse Murielle

À 97 ans, le chanteur Hugues Aufray s'inquiète de son départ avant sa femme Murielle, 45 ans sa cadette. Retour sur leur histoire et leur mariage de 2023.

Le chanteur légendaire Hugues Aufray, actuellement âgé de 97 ans, a livré une confidence touchante concernant sa vie conjugale avec Murielle Megevand, qui lui est largement inférieure en âge. Cette révélation met en lumière la vulnérabilité affective du vieil artiste face à l'écart de génération qui le lie à sa compagne, soulignant la fragilité inhérente à une union où le temps joue un rôle décisif et parfois cruel.

Découverte du couple et histoire d'amour

Hugues Aufray et Murielle Megevand se sont rencontrés il y a trois décennies, lors d'un voyage en train reliant Genève à Paris en 1995. À cette époque, le chanteur était âgé de 66 ans tandis que la jeune femme n'avait que 21 ans. Il décrit alors sa rencontre comme un véritable coup de foudre, qualifiant même sa future épouse de Patoche en raison de sa grande taille, un surnom affectueux qui témoigne de la spontanéité de leur liaison initiale.

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Malgré cet écart générationnel considérable de 45 ans, la relation a perduré et s'est profondément enracinée au fil des années. Le couple a célébré 30 ans de vie commune avant de formaliser officiellement leur union par le mariage en 2023. Cette cérémonie a eu lieu le 2 septembre 2023, à l'âge de 94 ans pour Hugues Aufray, marquant un deuxième oui dans sa vie amoureuse après des décennies de fidélité à sa première épouse.

Angoisses face à la mortalité et au temps

Aujourd'hui âgé de 97 ans et reconnu comme l'un des chanteurs français les plus âgés encore en activité, Hugues Aufray assume ouvertement ses craintes existentielles. Il confesse que la perspective de survivre à son épouse, ou inversement, le perturbe profondément. Cette angoisse spécifique naît de la conscience aiguë qu'il partira nécessairement avant Murielle, laissant une jeune femme de 52 ans seule, ce qui constitue pour lui un sujet de préoccupation majeur.

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Le chanteur lie directement cette inquiétude à l'amour qu'il porte à sa compagne, affirmant que l'amour est par essence un acte de partage. Il explique que la différence d'âge et de jeunesse de Murielle amplifie cette peur du destin, car il redoute cruellement l'idée de la laisser seule alors qu'elle est encore pleinement en vie. Cette admission révèle une humanité touchante derrière la stature publique de l'artiste vétéran.

Engagements passés et respect des serments

Le chemin menant au mariage de 2023 a été long, étant donné l'engagement antérieur d'Hugues Aufray envers sa première épouse, Hélène Faure. Avec qui il a eu deux filles, Marie et Charlotte, le chanteur avait juré de ne jamais divorcer. Cette promesse était ancrée dans son expérience enfantine traumatique du divorce de ses propres parents et dans l'absence de fautes reprochables à Hélène Faure, qui ne lui avait jamais rien fait.

La mort de Hélène Faure a finalement permis à Hugues Aufray de se libérer de ce serment moral et de se remarier. Murielle Megevand a fait preuve d'une grande patience pendant cette période d'attente, attendant que le destin tranchent pour que le couple puisse enfin vivre officiellement son amour. Ce parcours met en lumière la loyauté et le sens du devoir qui ont toujours guidé les choix de vie de l'artiste.

Impacts récents et actualité du couple

Outre ces révélations sentimentales, le couple a récemment traversé une épreuve judiciaire marquante. Le 7 octobre 2026, Hugues Aufray et Murielle ont été victimes d'un home-jacking dans leur demeure située dans les Yvelines. Cette agression a été vécue comme traumatisante, ajoutant la peur de l'instant présent aux interrogations existentielles du chanteur concernant l'avenir de leur relation.

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Cette expérience violente s'ajoute à la réflexion profonde d'Hugues Aufray sur la pérennité de son bonheur conjugal. Bien que le chanteur ne compte pas arrêter sa carrière musicale à 97 ans, ses confessions récentes soulignent combien la dimension humaine et affective reste prépondérante, même pour une légende de la chanson française qui continue de défier l'âge et la maladie par sa vitalité créative constante.