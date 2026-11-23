Hugo Riboulet, chef végétal, a été sacré champion du monde de l'œuf mayonnaise lors de la 8ème édition, battant 13 autres candidats parisiens et londoniens.

Lors de la huitième édition du championnat du monde de l'œuf mayonnaise, la ville de Saint-Ouen-sur-Seine, située dans le département de la Seine-Saint-Denis, a accueilli une finale marquée par une victoire inédite. Le lundi de la compétition, le chef Hugo Riboulet, connu pour sa victoire lors de l'édition 2023 de l'émission Top Chef et cofondateur du restaurant parisien Groot La Tourte, a remporté le titre suprême. Sa création, entièrement végétale, a séduit le jury parmi les quatorze participants finalistes, représentant des établissements de France et de la capitale britannique.

Une stratégie culinaire végétale audacieuse

Hugo Riboulet a imposé une lecture contemporaine du classique bistrotier en proposant une version sans protéine animale. Son œuf est préparé avec un jaune confit, rehaussé par des grains d'épeautre soufflés qui apportent une texture croquante spécifique. Le tout repose sur une gelée de verjus, extraite du jus acide de raisins cueillis alors qu'ils sont encore verts. Le chef a expliqué son intention de ne pas surcharger le plat en gras ou en protéines animales, cherchant plutôt à reproduire la sophistication d'une étoile Michelin dans ce format d'entrée populaire.

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La cuisson de l'œuf, élément central de la recette, a suivi un protocole strict. La durée standard recommandée pour cette compétition est de huit minutes et quarante secondes, une période réputée pour obtenir le résultat parfait. Bien que certains candidats aient assumé une cuisson moins complète pour préserver la texture du jaune, cette norme de précision technique a été le dénominateur commun des efforts de tous les finalistes présents sur le lieu de la compétition.

Tensions entre traditionnistes et modernistes

L'événement, organisé par l'Association de sauvegarde de l'œuf mayonnaise (ASOM), a mis en lumière un clivage persistant au sein de la profession culinaire. D'un côté, les traditionalistes, comme Chris Hanot, chef au Pavyllon de Londres appartenant au groupe Alléno, défendent une recette dépouillée. Pour ces puristes, l'œuf mayonnaise ne doit comporter que du poivre, de l'estragon et de la moutarde, sans ajout superflu. Chris Hanot a d'ailleurs mentionné que ce plat figure parmi les favoris du prince Harry.

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De l'autre côté, les créateurs plus aventureux tentent d'élever le plat par des associations d'ingrédients sophistiqués. Certains candidats ont présenté des versions incluant des coques, du fromage de tête, des fleurs comestibles, de la chicorée ou encore du poulet rôti pour créer une assiette mono-gallinacée. Le juré et journaliste Vincent Ferniot a salué avec humour cette diversité, notant en particulier la version à base de jus de poulet et de pommes de terre croustillantes, qualifiée de condensé des souvenirs de repas dominicaux en famille.

Impact économique et reconnaissance de l'ASOM

Le titre de champion n'est pas seulement une distinction honorifique ; il constitue un levier commercial majeur pour les restaurateurs impliqués. Le lauréat bénéficie généralement d'une augmentation immédiate de la demande, avec un carnet de réservation qui se remplit rapidement et une vente massive du plat pendant plusieurs mois. Mathieu Renucci, chef du bistrot Au Rêve et lauréat de l'édition précédente avec une version sur poireaux fondants, confirme cet impact durable sur l'activité des établissements victorieux.

L'ASOM, lobbying bistrotier créé dans les années 1980, a redonné ses lettres de noblesse à cette entrée emblématique depuis sa relance en 2018. Cette revitalisation est l'œuvre d'un quatuor composé de l'avocat Vincent Brenot, petit-fils du fondateur initial, du journaliste Gwilherm de Cerval, du président des Éditions Lebey Pierre-Yves Chupin, et de Sébastien Mayol. L'association revendique aujourd'hui cinq mille adhérents répartis entre la France et l'étranger et a convié huit cents personnes à une dégustation le lundi soir suivant la finale.

Standardisation technique et enjeux de prix

La compétition s'inscrit dans une tendance mondiale de renaissance de l'œuf mayonnaise, observée sur les menus à la mode de New York, de Californie, de Tokyo et de Londres, notamment via l'établissement Bistro Freddie. Le jury, présidé par le chef David Bizet du Péninsula Paris, cherche à concilier l'aspect traditionnel et le terroir avec une lecture émotionnelle et contemporaine. Il est toutefois essentiel de distinguer ce plat de l'œuf mimosa ou de l'œuf deviled anglo-saxon, dont la préparation implique l'écrasement du jaune dans la mayonnaise.

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Concernant la tarification, les professionnels présents lors de l'événement ont appelé à la prudence face aux prix excessifs. Hervé Ferrec, membre de l'équipe parisienne du bistrot Chez Léo, a souligné que l'œuf mayonnaise reste l'un des plats les moins coûteux à préparer. La plupart des candidats interrogés ont estimé qu'une vente au-dessus de dix euros constituait une surenchère injustifiée, rappelant que la valeur de ce plat réside dans la qualité des produits et non dans une complexité artificielle de la cuisson.