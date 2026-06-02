Hugo de L'Île de la tentation revient dans Excape Island : ses confidences sur Lucille, Lucie et son intégration

L'ancien candidat de L'Île de la tentation, Hugo, se confie sur son retour dans la télé-réalité Excape Island aux côtés de Lucille. Il évoque son état d'esprit, son célibat, l'absence de regrets concernant son ex-compagne Lucie, la nature sincère de sa connexion avec Lucille, et son intégration réussie parmi les candidats. Il se dit ouvert à de futures expériences télévisuelles.

Hugo , candidat emblématique de l'émission L'Île de la tentation, fait son retour dans une nouvelle télé-réalité nommée Excape Island , diffusée sur W9. Il y retrouve Lucille , la tentatrice qui l'avait marqué lors d'une précédente aventure au Mexique.

Dans cette nouvelle aventure, tournée à Marbella, Hugo livre un retour franc sur son expérience, son état d'esprit actuel et ses relations avec les autres candidats. Il explique qu'il a accepté de participer en partie pour tester son couple, mais surtout pour vivre une nouvelle expérience et changer ses idées. Aujourd'hui célibataire, il affirme aller mieux et profiter pleinement de sa vie, tout en gardant des souvenirs intenses de son aventure précédente avec Lucille.

Concernant Lucie, son ex-compagne rencontrée dans L'Île de la tentation, il ne nourrit aucun regret et a tourné la page. Il reconnaît cependant que la connexion avec Lucille a été particulièrement forte et sincère, même si aucun couple ne s'est formé entre eux. L'arrivée des ex dans l'émission l'a surtout inquiété quant à la possible réapparition de Lucie, mais il se réjouissait de revoir Lucille dans un climat apaisé.

Il se dit très compétiteur et a tout fait pour que leur entente soit bonne afin de remporter des épreuves. Malgré l'intérêt qu'il pouvait lui porter, Lucille n'était pas sur la même longueur d'onde et s'est rapidement rapprochée d'un autre candidat, ce qui l'a déplu sans le choquer.

Enfin, Hugo raconte son intégration au sein du groupe des candidats. Nouveau dans le milieu de la télé-réalité, il a d'abord été intimidé mais a très vite été accueilli et aidé par plusieurs participants, notamment Kevin, Tom et Vivian. Cette expérience positive lui a donné goût à la télévision et il se dit ouvert à de nouvelles propositions.

L'article se conclut par un témoignage de Carla Moreau, qui explique les raisons de sa participation avec Kevin Guedj, rompant ainsi une promesse personnelle. Elle évoque son parcours depuis son petit village de la Loire jusqu'aux plateaux parisiens, motivée par une soif de découverte et de rencontres, la télévision étant pour elle un moyen de s'évader et de se connecter aux autres





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