Huertas, le démon du jeu, propulse Tenerife en demi-finales de la Copa del Rey

À 41 ans, Marcelinho Huertas a offert une performance magistrale pour qualifier Tenerife en demi-finales de la Copa del Rey 2025 en dominant le FC Barcelone.

Tenerife a réalisé un exploit en éliminant le FC Barcelone en quart de finale de la Copa del Rey (91-86). Le meneur brésilien Marcelinho Huertas a été la star de cette victoire, avec 22 points, 6 passes et une évaluation de 30. À 41 ans, 8 mois et 16 jours, il a mené les Canariens à une remontée impressionnante après un déficit de 12 points.

Le Barça, dominant au début du match avec 33 points inscrits au premier quart-temps, a progressivement perdu le contrôle, notamment après la sortie sur blessure de Kevin Punter dans le troisième quart-temps. Malgré un Tomas Satoransky en forme (17 points), les Catalans se sont effondrés dans le dernier acte (25-13).Le début de match fut spectaculaire, les deux équipes affichant une grande adresse. Satoransky et Punter ont d'abord mis Barcelone sur orbite, tandis que Fitipaldo et l'ex-Bressan ont répondu de la même manière pour Tenerife. Les Canariens n'ont jamais abandonné et, sous l'impulsion d'un Huertas intouchable, ils ont progressivement resserré la défense. Revenus à -5 à la pause (47-54), ils ont ensuite serré les rangs pour grignoter leur retard. Une pression défensive accrue et une attaque bien huilée ont permis de recoller (63-66, 28e). C'est finalement dans les dernières minutes que Tenerife a pris les commandes. Huertas a signé plusieurs paniers décisifs, bien aidé par Fran Guerra (14 points, 31 d'évaluation). Un tir primé de Doornekamp à 2 minutes de la fin a scellé le sort du Barça, incapable de réagir (91-86).Grâce à ce succès, Tenerife se qualifie pour les demi-finales, où il retrouvera Malaga ce samedi. Une affiche prometteuse entre deux équipes en forme, où Marcelinho Huertas aura l'occasion d'écrire un nouveau chapitre de sa légende. Ce vendredi, le Real Madrid défie Manresa en quarts de finale, puis Gran Canaria affronte Valence.





Marcelinho Huertas Tenerife FC Barcelone Copa Del Rey Basketball

