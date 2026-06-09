Huées et sécurité renforcée pour Donald Trump à la finale NBA

Le président américain Donald Trump a été copieusement hué lors de son apparition à l'écran géant du Madison Square Garden pendant l'hymne national. Sa présence au match3 des Finales entre les Knicks et les Spurs a nécessité un dispositif de sécurité massive et des contrôles stricts, while suscitant des réactions politiques critiques.

Le président américain DonaldTrump a assisté au match3 des Finales NBA opposant les San Antonio Spurs aux New York Knicks au Madison Square Garden . Sa présence a suscité de vives réactions et des mesures de sécurité exceptionnelles.

Les supporters avaient été convoqués plusieurs heures avant le début de la rencontre pour subir des contrôles comparables à ceux des aéroports, entraînant des attentes de près de deux heures pour certains. Les traditionnelles zones de fêtes autour de l'arena ont été annulées et un important dispositif policier et du Secret Service a été déployé.

Lors de l'hymne national, Donald Trump, debout aux côtés de sa petite-fille Kai Trump, a été copieusement hué par une grande partie du public, les sifflets à son endroit paraissant même plus forts que ceux réservés aux Spurs lors de leur entrée. Cette visite a également provoqué des critiques politiques, notamment de la part d'élus démocrates, et a relancé le débat sur le mélange entre sport et politique.

Les billets pour cette finale se sont arrachés à des prix atteignant plusieurs milliers de dollars





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