Huawei Watch GT 7 Pro : détection automatique et suivi sportif avancé

Test de la Huawei Watch GT 7 Pro à 429,99 euros. Découvrez comment sa détection automatique d'activités et son GPS précis améliorent le suivi quotidien.

La Huawei Watch GT 7 Pro se distingue par sa capacité à détecter automatiquement les activités physiques non planifiées. Commercialisée à 429,99 euros, cette montre de 46 mm permet de capturer l'effort spontané sans intervention manuelle.

Matériaux Premium et Design Durable

La Huawei Watch GT 7 Pro adopte une conception haut de gamme alliant céramique nanotechnologique et alliage de titane. Le boîtier de 46 mm est protégé par un verre en saphir synthétique résistant aux rayures.

Also read Sense G1 : Huawei lance un capteur de glycémie certifié au plus haut niveau médical — Frandroid

La montre pèse environ 56 grammes pour une épaisseur de 11,2 mm. Elle intègre un écran AMOLED de 1,47 pouce offrant une luminosité maximale de 3 000 nits pour une lisibilité optimale en extérieur.

Disponible en noir, vert et jaune, la montre associe un bracelet en fluoroélastomère au système EasyCross. La certification IP69 et une résistance à l'eau de 5 ATM confirment sa polyvalence sportive.

Advertisement

Détection Automatique Marche et Cyclisme

La Huawei Watch GT 7 Pro identifie les marches soutenues et propose un enregistrement sans action préalable de l'utilisateur. Cette fonctionnalité capture les déplacements quotidiens souvent oubliés dans les statistiques personnelles.

Pour le cyclisme extérieur, la détection automatique s'active après un compte à rebours de 15 secondes si la fonction est configurée. Ce mécanisme diffère de la marche en lançant l'activité sans validation immédiate.

Ce système garantit un historique d'activité plus complet pour les utilisateurs ne programmant pas systématiquement leurs entraînements. Les efforts spontanés sont ainsi pris en compte aux côtés des séances planifiées.

Précision des Capteurs et Suivi Cardiovasculaire

La Huawei Watch GT 7 Pro fournit des mesures de fréquence cardiaque fiables lors d'efforts à intensité constante. Les variations du rythme cardiaque sont correctement suivies pendant les activités stables et régulières.

Advertisement

Les performances en fractionné montrent des résultats contrastés selon les essais. Certains pics cardiaque rapides sont bien restitués tandis que d'autres variations rapides posent des difficultés de suivi.

Malgré ces limites en haute intensité, le suivi général de l'effort reste encourageant pour une utilisation quotidienne. La précision des données permet aux utilisateurs d'ajuster leur pratique sportive avec confiance.