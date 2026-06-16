HUAWEI WATCH FIT 5 Series : élégance et technologie au poignet

La nouvelle montre connectée de Huawei allie design raffiné, suivi santé avancé et fonctionnalités sportives complètes, avec une autonomie record.

La HUAWEI WATCH FIT 5 Series marque un tournant dans l'univers des montres connectées en alliant design élégant et technologies de pointe. Avec un profil ultra-fin et un poids plume de seulement 27 grammes, elle se fait oublier au poignet tout en offrant un écran AMOLED de 1,82 pouce (2 500 nits) sur le modèle standard et un écran LTPO de 1,92 pouce (3 000 nits) sur la version Pro.

Les matériaux nobles comme le titane, le verre saphir et la céramique aérospatiale du modèle Pro lui confèrent une robustesse digne des industries aéronautique et spatiale. L'autonomie atteint jusqu'à 10 jours en usage modéré et 25 heures en mode trail continu, permettant de l'utiliser sans recharge fréquente. Que ce soit pour une réunion professionnelle, une séance de sport ou une randonnée en montagne, la montre s'adapte à toutes les situations grâce à ses cadrans personnalisables et ses bracelets interchangeables.

Côté sport, la HUAWEI WATCH FIT 5 Series intègre 100 modes sportifs, dont une innovation majeure : les mini-entraînements. Ces 30 mouvements guidés, animés par un panda interactif, couvrent 10 parties du corps et peuvent être lancés directement depuis le cadran. Idéal pour les personnes actives qui manquent de temps, ils permettent de s'entraîner entre deux réunions ou dans un couloir d'aéroport.

Le modèle Pro va encore plus loin avec la plongée en apnée jusqu'à 40 mètres, 17 000 parcours de golf dans le monde, et la navigation trail grâce au système de positionnement ultra précis Sunflower. La version standard reste néanmoins très complète pour un usage polyvalent.

En matière de santé, la montre est équipée du système TruSense (sur le modèle Pro) qui assure un suivi professionnel : ECG, analyse de la rigidité artérielle, détection de la fibrillation auriculaire, et suivi de l'état émotionnel avec des exercices de respiration ludiques. Le paiement sans contact est également intégré pour régler vos achats d'un simple geste du poignet. Compatible iOS et Android, elle permet d'accéder à la plupart des applications sans sortir son téléphone.

Avec son design fin et léger, elle convient aussi bien aux femmes qu'aux hommes, comme accessoire lifestyle ou outil de suivi sportif. Un véritable compagnon de poignet tout-en-un, aussi performant que polyvalent





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