Huawei Watch Fit 5 : le bracelet connecté au grand écran AMOLED voit son prix chuter à 139,99 €

La Huawei Watch Fit 5 est un bracelet connecté premium qui offre un écran AMOLED de 1,92 pouce, une protection en verre saphir et une luminosité de 3 000 cd/m². Elle est disponible à 139,99 euros sur huawei.com grâce à un code promo.

La Huawei Watch Fit 5 est le dernier bracelet connecté premium de Huawei, avec son écran AMOLED de 1,92 pouce, sa protection en verre saphir et sa luminosité annoncée à 3 000 cd/m².

Elle est disponible à 139,99 euros au lieu de 199,99 euros sur huawei.com grâce à un code promo. Le bracelet connecté a repris le design rectangulaire caractéristique de la série, mais Huawei a travaillé les détails pour monter d'un cran en matière de finition.

L'écran AMOLED de 1,92 pouce gagne 0,1 pouce par rapport à la génération précédente, ce qui peut sembler anecdotique sur le papier, mais se ressent réellement au quotidien, notamment pour la lecture des données sportives et des notifications. Le verre saphir légèrement bombé qui recouvre la dalle apporte une résistance aux rayures supérieure à celle d'un verre Gorilla classique, un argument non négligeable pour un objet porté en permanence.

Les bordures de 1,8 mm sont parmi les plus fines du segment, et la couronne latérale facilite la navigation dans les menus sans avoir à salir l'écran de traces de doigts. Le bracelet en nylon, directement inspiré de celui de la Watch GT Runner 2, confère un positionnement sportif affirmé à la montre. La Huawei Watch Fit 5 embarque un suivi de santé complet, comme le veut la tradition de la marque dans ce segment.

Fréquence cardiaque en continu, saturation en oxygène, suivi du stress et analyse du sommeil font partie des capteurs disponibles. La montre dispose également d'un GPS intégré, ce qui lui permet de tracer les séances de running ou de cyclisme sans avoir à emporter son smartphone.

Pour celles et ceux qui cherchent un bracelet connecté haut de gamme, la Watch Fit 5 coche les cases essentielles avec un écran suffisamment grand pour afficher les métriques en un coup d'œil, même par forte luminosité ambiante grâce à ses 3 000 cd/m²





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Huawei Watch Fit 5 Bracelet Connecté Écran AMOLED Verre Saphir GPS Intégré

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