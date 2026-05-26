Huawei WATCH FIT 5 et HUAWEI WATCH FIT 5 Pro : montres connectées sport et bien-être

Les nouvelles montres connectées HUAWEI WATCH FIT 5 et HUAWEI WATCH FIT 5 Pro sont conçues pour les sportifs de tous niveaux, avec un design soigné, des capteurs de précision et des mini-entraînements guidés par un panda. Elles proposent un suivi de santé complet avec ECG, SpO2, température cutanée et détection de fibrillation auriculaire. La HUAWEI WATCH FIT 5 Series a également une fonction de détection automatique de marche, course et cyclisme. La HUAWEI WATCH FIT 5 Pro est conçue pour les pratiquants plus exigeants avec des matériaux premium, un écran LTPO et un système TruSense pour un suivi de santé professionnel.

Les nouvelles montres connectées HUAWEI WATCH FIT 5 et HUAWEI WATCH FIT 5 Pro sont taillées pour le sport, quel qu'il soit. Que ce soit pour les nageurs du dimanche, cyclistes passionnés ou amateurs de trail, la HUAWEI WATCH FIT 5 Series s’impose comme la compagne idéale pour les défis sportifs.

Design soigné, capteurs de précision, mini-entraînements guidés par un panda... Cette nouvelle gamme repousse les limites de ce qu’une montre connectée peut faire pour vous. Pas le temps de vous entraîner ? La HUAWEI WATCH FIT 5 Series a la solution.

La nouvelle gamme de montres connectées signée Huawei est pensée pour chaque sport, quel que soit le niveau. Avec plus de 100 modes sportifs intégrés, la HUAWEI WATCH FIT 5 Series ne laisse personne sur le carreau. Elle s’adapte à votre pratique, qu’elle soit intensive ou occasionnelle. En plus d’un suivi sportif ultra poussé, les capteurs avancés de la HUAWEI WATCH FIT 5 Series permettent un suivi de santé complet.

ECG, SpO2, température cutanée, suivi du cycle menstruel ou encore détection de fibrillation auriculaire : la nouvelle génération de montres connectées Huawei veille plus que jamais à votre bien-être. La HUAWEI WATCH FIT 5 Series introduit un concept malin : les mini-entraînements.

L’idée est simple, mais efficace : vous permettre de bouger, même avec un agenda chargé. 30 programmes guidés, couvrant 10 parties du corps (cou, épaules, abdomen, chevilles…) ; des exercices qui se déclenchent directement sur le cadran, sans avoir à sortir le téléphone. Vous pourrez ainsi vous accorder de courtes séances de sport à n’importe quel moment de la journée, que ce soit entre deux réunions, dans un couloir d’aéroport, ou le matin au réveil.

Ces mini-entraînements sont accompagnés de retours d’activité en temps réel et de récompenses de motivation, un petit coup de pouce pour maintenir le cap sur la durée. Vous n’avez plus qu’à choisir le modèle de vos envies. La HUAWEI WATCH FIT 5 combine design épuré et légèreté, pour passer d’une utilisation sportive à un accessoire lifestyle en toute fluidité : 30 mini-entraînements et détection automatique de marche, course et cyclisme.

La HUAWEI WATCH FIT 5 Pro monte en gamme, pour une expérience assurément premium et une durabilité exceptionnelle : triple protection (verre saphir 2,5D, lunette en alliage de titane, corps en aluminium de qualité aéronautique) et toucher effet céramique. La HUAWEI WATCH FIT 5 Series convient-elle aux sportifs débutants comme aux confirmés ? Absolument.

La gamme s’adresse à tous les profils avec plus de 100 modes sportifs, des mini-entraînements guidés et un suivi santé complet, parfait pour débuter ou maintenir une activité régulière. La version Pro ajoute des données avancées, pensées pour les pratiquants plus exigeants. Oui. La HUAWEI WATCH FIT 5 Pro résiste jusqu’à 40 mètres de profondeur, ce qui la rend compatible avec la plongée en apnée.

Elle supporte également le trail en conditions difficiles grâce au système de positionnement HUAWEI Sunflower. Les deux montres connectées partagent le même ADN sport et bien-être, mais la HUAWEI WATCH FIT 5 Pro se distingue par ses matériaux premium (titane, saphir), son écran LTPO, le système TruSense pour un suivi de santé professionnel. Pour un usage polyvalent au meilleur rapport qualité-prix, la HUAWEI WATCH FIT 5 reste une référence solide





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