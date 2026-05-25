Huawei Unveils New Semiconductor Manufacturing Process to Bypass US Sanctions

Huawei, a Chinese technology giant, has announced the development of a new semiconductor manufacturing process that allows the company to bypass US sanctions. The new process, known as the 'law of scale tau', focuses on optimizing the communication time within the chip rather than the chip's size.

Dans la 'guerre mondiale' des semi-conducteurs, Huawei tente de redéfinir les règles de la miniaturisation. Le groupe chinois affirme avoir développé un nouveau procédé de fabrication de puces qui lui permettrait de contourner les équipements occidentaux et de s'affranchir des sanctions américaines.

La 'guerre' des puces électroniques se poursuit. A l'occasion d'un symposium de l'IEEE à Shanghai, le géant technologique chinois Huawei a annoncé lundi la mise au point d'un nouveau procédé de fabrication de semi-conducteurs, qui lui permet de contourner les obstacles dressés par les équipements occidentaux.

La chef de la division semi-conducteurs de Huawei, He Tingbo, a ainsi déclaré que l'entreprise chinoise serait en mesure de produire des puces de nouvelle génération gravées en 1,4 nanomètre d'ici à 2031, ou tout au moins dont la densité sera équivalente à des puces gravées en 1,4 nm. La puissance de calcul des puces a ainsi considérablement augmenté ces dernières décennies, les fabricants y intégrant toujours plus de composants électroniques microscopiques.

Ces puces de pointe, essentielles notamment pour entraîner et faire fonctionner les systèmes d'intelligence artificielle, sont au cœur de la rivalité technologique entre la Chine et les États-Unis. Il existe aujourd'hui un écart d'environ cinq ans entre les capacités du leader taïwanais TSMC et celles de Huawei et de ses partenaires. Le groupe taïwanais prévoit de produire des puces gravées en 1,4 nm d'ici 2028.

Intel qui est revenu très fort sur le marché des fondeurs, au point d'avoir attiré l'attention de clients comme Apple, devrait passer au 1,4 nm à partir de 2027 et atteindre des volumes importants en 2029. Le passage à 1 nm devrait être prêt pour 2031. La taille de gravure ne fait pas tout. Il faudra encore plus s'intéresser aux procédés utilisés pour concevoir les puces.

La transition déjà amorcée du FinFET vers des solutions plus récentes comme le GAA, pour Gate-All-Around, pesera lourdement dans les progrès et performances des différents fondeurs. C'est cette technologie qui devrait porter le déploiement de noeuds en deça des 2 nm et toujours plus bas. La miniaturisation extrême repose aujourd'hui sur des équipements clés comme les machines de lithographie ultraviolette extrême (EUV), dominées par le néerlandais ASML, indispensables à la production en série des puces les plus avancées.

L'annonce de Huawei suggère donc une tentative de contourner cette dépendance technologique. Huawei s'est éloignée de la logique de la loi de Moore. Plutôt qu'une loi, il s'agit d'une observation empirique, effectuée par Gordon Moore en 1965 et qui veut que la densité des transistors double tous les 18 à 24 mois pour un même coût, ce qui aboutit à une augmentation de la puissance et une réduction des prix de fabrication.

Pour s'en éloigner, Huawei a présenté une nouvelle approche dite de la 'loi d'échelle tau', qui vise à optimiser non plus la taille des composants, mais leur temps de communication au sein de la puce. La loi de Tau repose sur une optimisation collaborative à chaque étape de la production d'une puce, de la conception des circuits, à leur assemblage en passant par le logiciel.

Cette méthode permettrait de contourner certaines limites physiques liées à la miniaturisation, tout en maintenant des performances comparables aux standards du marché. Selon Huawei, cette innovation est à la fois 'réalisable et abordable', et constitue une réponse donc aux difficultés accrues rencontrées par l'entreprise... depuis les restrictions imposées par Washington.

Le président américain Donald Trump et le président chinois Xi Jinping arrivent à la base aérienne de Gimhae, située à proximité de l'aéroport international de Gimhae à Busan, le 30 octobre 2025, pour des entretiens. © AFP La prochaine génération de puces 'Kirin' de Huawei, dont le lancement est prévu cet automne et qui devrait être embarquée dans les Mate 90, notamment, devrait être la première à adopter pleinement une architecture baptisée 'LogicFolding', reposant sur la 'loi d'échelle tau'.

Il n'y aura donc pas trop longtemps à attendre pour voir si cette nouvelle approche arrive à résoudre aussi la question de l'échauffement des puces, celle de leur consommation ou encore celle, essentielle d'un point de vue économique, du rendement lors de leur fabrication. C'est sur ce dernier point, celui de la fiabilité et donc de la viabilité économique, que tout pourrait se jouer





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