Le tribunal new-yorkais déclare Huawei coupable de vol de secrets industriels et d'aide à la censure iranienne. L'entreprise rejette ces accusations comme dénuées de fondement et envisage des recours.

Un jury fédéral de New York a rendu sa décision le mardi en déclarant le géant chinois des télécommunications Huawei coupable d'avoir commis des vols de secrets industriels et d'avoir assisté le régime iranien dans la censure de l'accès internet. Cette condamnation historique intervient dans le contexte de tensions géopolitiques persistantes, où Washington accuse activement l'entreprise d'espionnage au profit de Pékin, ce qui a conduit à son exclusion progressive des marchés occidentaux clés.

Mécanisme des accusations et vols technologiques

Les accusations portent principalement sur une période s'étendant de 2000 à 2020, durant laquelle le groupe et trois de ses filiales auraient systématiquement abusé de leurs activités aux États-Unis. Selon le ministère américain de la Justice, cette stratégie criminelle reposait sur des mensonges et des vols répétés, permettant à Huawei de s'approprier des actifs technologiques sensibles. Le procureur de Brooklyn a notamment exposé comment Huawei tentait de recruter des salariés d'entreprises américaines de télécommunications pour extorquer des informations technologiques cruciales.

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Ces informations volées comprenaient spécifiquement des codes source, des manuels d'utilisation pour des routeurs internet, ainsi que des technologies d'antennes et de test de robots. L'accusation démontre que ces données ont permis à Huawei de concevoir des produits similaires à ceux de ses concurrents directs, qu'il a ensuite commercialisés à des prix nettement inférieurs. En 2013, l'entreprise aurait même instauré un programme interne interne, offrant des primes financières incitatives aux employés capables d'obtenir des secrets industriels auprès de concurrents.

Rôle dans la censure et positions des parties

En plus des délits liés à la propriété intellectuelle, le jury a reconnu que Huawei avait activement aidé le régime iranien à surveiller et à censurer l'accès de ses utilisateurs à internet. Le ministère de la Justice a souligné que le groupe avait à plusieurs reprises menti sur la nature réelle de ses activités en Iran. Cette condamnation spécifique met en lumière les outils techniques fournis par Huawei qui ont facilité le contrôle de l'information dans ce pays sous sanctions internationales.

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Huawei a fermement rejeté ces verdicts, les qualifiant de dénués de tout fondement juridique et factuel. Dans un communiqué officiel, le groupe a déclaré examiner minutieusement les jugements rendus par le tribunal et envisagerait toutes les mesures juridiques nécessaires pour défendre ses intérêts et sa réputation. De son côté, le ministre américain de la Justice, Todd Blanche, s'est félicité de cette décision, affirmant que le travail conjoint du FBI et des procureurs fédéraux a permis de tenir pour responsables ceux qui se sont livrés à ces activités criminelles pendant des décennies.

Impact réglementaire et exclusion des marchés occidentaux

Cette décision s'inscrit dans une trajectoire de restrictions croissantes imposées par les gouvernements occidentaux. Le groupe fait actuellement face à des interdictions strictes aux États-Unis et en Europe, privant Huawei d'accès à des parts de marché significatives. La directive initiale a été lancée sous la première administration de Donald Trump, motivée par la crainte d'un espionnage au service du gouvernement chinois. Dès 2019, Huawei a été placé sur une liste noire lui coupant l'accès aux fournisseurs américains, une mesure aggravée par le contexte de guerre commerciale entre les deux puissances économiques.

En 2020, le régulateur américain des télécoms, la FCC, a officiellement désigné Huawei comme représentant un risque pour la sécurité nationale. Cette politique restrictive a été maintenue et amplifiée sous l'administration de Joe Biden, privant définitivement Huawei du marché américain où ses produits ne sont plus vendus. Malgré cette exclusion des États-Unis, Huawei reste le premier équipementier télécom au niveau mondial, dominant toujours les marchés asiatiques et africains.

Évolution européenne et conséquences futures

L'exclusion de Huawei ne se limite pas à l'Amérique du Nord. L'Allemagne, suivant l'exemple d'autres pays européens, a banni l'entreprise de son réseau 5G en 2024. Cette tendance continentale s'accélère avec l'Union européenne qui projette actuellement d'interdire l'utilisation d'équipements de réseau fournis par des entreprises chinoises telles que Huawei et ZTE. Cette mesure européenne viserait à sécuriser les infrastructures critiques contre les risques perçus de dépendance technologique.

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Des développements juridiques parallèles ont également marqué cette saga, notamment avec Meng Wanzhou, la directrice financière de l'entreprise et fille du fondateur. Bien qu'elle ait été inculpée dans le même dossier global, elle a passé un accord de poursuites différées avec les autorités américaines en 2021. Cette affaire reste symbolique des tensions technologiques et géopolitiques qui structurent les relations internationales contemporaines, avec des implications durables sur la sécurité des réseaux mondiaux.