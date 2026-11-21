Huawei lance le Mate 90 Air avec une batterie de 6800 mAh pour surpasser l'iPhone Air. Analyse des fuites, de l'autonomie et de la stratégie face à Apple et Samsung.

Alors que Apple et Samsung ont mis leurs smartphones ultrafins en sourdine faute d'un succès commercial suffisant, Huawei relance vigoureusement ce créneau avec le Mate 90 Air. Officialisé ce jeudi 19 novembre par le fabricant chinois, ce nouvel appareil vise à réinventer l'esthétique du smartphone en combinant une finesse extrême à une autonomie record. Cette annonce marque un tournant stratégique majeur pour l'entreprise face à la stagnation de ses concurrents américains et coréens dans le segment des téléphones minces.

Rupture de tendance face aux échecs commerciaux américains et coréens

Le Mate 90 Air est présenté par Huawei comme le smartphone Mate non pliant le plus fin jamais conçu par l'entreprise. Cette positionnement s'inscrit en réaction directe aux difficultés rencontrées par Apple et Samsung avec leurs propres modèles ultrafins. Les fuites indiquent que l'iPhone Air d'Apple a péniblement franchi le cap des 700 000 activations depuis son lancement en mai, un chiffre considérablement insuffisant pour une marque qui vend environ 250 millions d'iPhone par an. De leur côté, les successeurs ou alternatives ultrafines de Samsung, comme le Galaxy S25 Edge, peinent à convaincre massivement.

Also read Rappel d'une friteuse à air Carrefour Home pour risque chimique

Le Galaxy S25 Edge n'a vendu que 1,31 million d'exemplaires à fin août 2025 selon Hana Investment & Securities, comparativement aux 5,05 millions du Galaxy S25+ standard. Cette disparité de ventes confirme que le marché n'a pas adopté l'ultra-finesse comme standard, laissant Huawei tenter de renverser la vapeur avec une approche différente. Le Mate 90 Air sera officiellement dévoilé en détail mardi 24 novembre à 14 h 30 heure de Pékin, soit 7 h 30 à Paris, aux côtés du pliant Mate X8. Cette présentation vise à montrer qu'Apple et Samsung ne seront pas attendus avant le printemps 2027 pour des innovations majeures dans cette catégorie spécifique.

Autonomie record grâce à la chimie silicium et à la géométrie

La principale caractéristique technique du Mate 90 Air réside dans sa capacité de stockage d'énergie, nettement supérieure à celle de ses concurrents directs. Selon les dernières fuites confirmées par le leaker Digital Chat Station, le dispositif embarquerait une batterie d'environ 6 800 mAh. Cette spécification représente deux fois la capacité de l'iPhone Air, qui plafonne à 3 149 mAh, et dépasse largement celle du Galaxy S25 Edge limité à 3 900 mAh. L'écart technologique est donc massif en faveur du fabricant chinois, qui promet une autonomie largement supérieure.

Advertisement

Cette performance énergétique est rendue possible par deux facteurs techniques distincts. Premièrement, Huawei exploite depuis le Mate 70 Air une batterie à anode où une fraction du graphite habituel est remplacée par du silicium. Cette chimie permet de stocker nettement plus d'ions lithium à volume égal, optimisant l'espace interne. Deuxièmement, la géométrie de l'appareil joue un rôle crucial : le Mate 90 Air adopterait un format plus large que l'iPhone Air, offrant une surface interne bien plus vaste pour étaler la batterie. Les fuites indiquent une épaisseur commençant par le chiffre 6, battant le record des 6,6 mm du Mate 70 Air.

Les spécifications techniques divulguées prévoient également une charge filaire de 66 watts et une charge sans fil de 50 watts, cette dernière étant une grande absente du Mate 70 Air. Le Mate 70 Air affichait déjà 6,6 mm d'épaisseur, 208 g et 6 500 mAh pour un tarif de départ de 4 199 yuans, soit environ 500 euros. Le Mate 90 Air semble chercher à dépasser ces chiffres tout en restant dans la catégorie premium. L'écran serait une grande dalle de 7 pouces en définition 1,5K, incurvée sur ses quatre bordures, complétant l'expérience utilisateur premium promise par l'entreprise.

Défis techniques, process SMIC et absence de services Google

Malgré ses avantages en matière d'autonomie, le Mate 90 Air doit surmonter des obstacles technologiques et commerciaux significatifs. Le processeur pose une question plus sérieuse pour les utilisateurs avertis. Les rumeurs évoquent un Kirin de la série 9030, gravé par le fondeur chinois SMIC. Les restrictions imposées à Huawei privent l'entreprise d'accès à TSMC, le leader mondial de la gravure. Les procédés de gravure moins fins de SMIC chauffent et consomment davantage, ce qui constitue un vrai handicap dans un châssis aussi mince où la chaleur a peu de place pour se dissiper.

Le compromis se déplace également vers la balance et les dimensions physiques. Le Mate 70 Air pesait 208 g contre 165 g pour l'iPhone Air, et mesurait 165 x 81,5 mm contre 156,2 x 74,7 mm pour l'iPhone. Le Mate 90 Air devrait suivre cette tendance, offrant plus de surface mais au prix d'un appareil plus large et plus lourd que ses concurrents américains. Si les fuites se confirment, Huawei creusera l'écart ouvert par le Mate 70 Air sur l'autonomie, point faible reproché à l'iPhone Air et au Galaxy S25 Edge. Cette stratégie vise à justifier le choix de la capacité plutôt que la finesse absolue.

Advertisement

Enfin, l'accès au marché international reste un frein majeur. Chez Huawei, on vante une " remarquable autonomie d'une journée ", une promesse bien timide pour un mobile lancé à 1 229 euros pour l'iPhone Air. En France, aucune sortie n'est prévue à ce stade. Le Mate 70 Air n'a jamais quitté le marché chinois, et rien n'annonce un changement de stratégie pour son successeur. Privés des services mobiles Google depuis 2019, les smartphones Huawei n'ont pas de Play Store. Le Mate 90 Air devrait tourner sous HarmonyOS 7, le système d'exploitation maison, qui ne fait plus tourner d'applications Android depuis sa version 5. Cette isolation technologique limite l'attrait de l'appareil hors de la Chine.