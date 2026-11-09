Huawei FreeBuds SE 5 Max : Autonomie record et réduction de bruit au Black Friday

Découvrez les Huawei FreeBuds SE 5 Max disponibles à 49,99 € pour le Black Friday. Ces écouteurs offrent jusqu'à 80 heures d'autonomie et une réduction de bruit atteignant 52 dB.

Le constructeur chinois Huawei a officiellement décliné son entrée de gamme audio avec la sortie des FreeBuds SE 5 Max en France. Ces écouteurs intra-auriculaires se distinguent par leur capacité à offrir jusqu'à quatre-vingts heures d'écoute totale grâce à leur boîtier, une évolution significative par rapport à leur prédécesseur.

Détails techniques et caractéristiques physiques

Les FreeBuds SE 5 Max constituent la nouvelle référence dans la gamme SE de la marque, remplaçant directement le modèle FreeBuds SE 4 ANC. Cette mise à jour s'accompagne d'une amélioration majeure de l'autonomie, qui progresse de cinquante heures à quatre-vingts heures avec le boîtier inclus. La capacité de la batterie du boîtier passe ainsi de cinq cent dix milliampères-heures à neuf cent vingt milliampères-heures, tandis que chaque écouteur conserve une cellule de quarante et un milliampères-heures. En conséquence, l'autonomie des écouteurs seuls demeure inchangée, offrant dix heures sans réduction de bruit et sept heures avec cette fonction activée.

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Le design a été repensé pour allier esthétique et confort. Le boîtier de charge présente une finition semi-transparente et est disponible en trois coloris distincts : un blanc à finition brillante, un bleu associant une texture givrée nacrée à du mica ultrafin, et un noir à finition métallique mate. Les écouteurs eux-mêmes adoptent une forme ovale aux bords biseautés à quarante-cinq degrés. Chaque écouteur pèse environ quatre grammes et demi, mesuré avec les embouts de taille moyenne. Huawei affirme qu'il s'agit de ses écouteurs intra-auriculaires à réduction de bruit les plus légers, bien que ce poids soit identique à celui de la génération précédente.

Stratégies de réduction de bruit et certification

La réduction active du bruit constitue l'argument principal de ces nouveaux appareils. Huawei annonce une atténuation pouvant atteindre cinquante-decibels dans certains scénarios et sur certaines bandes de fréquences, une progression notable par rapport aux vingt-quatre décibels annoncés pour les FreeBuds SE 4 ANC. Quatre modes sont proposés pour s'adapter à l'environnement : le mode Ultra pour les trajets bruyants, le mode Général pour les centres commerciaux, le mode Confort pour les lieux calmes, et le nouveau mode Dynamique qui ajuste le niveau de bruit ambiant automatiquement.

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La marque précise que la réduction de bruit est moins perceptible sur les hautes fréquences, telles que les voix ou les klaxons. Pour les appels, trois microphones et un algorithme de réduction du bruit par intelligence artificielle permettent d'isoler la voix de l'utilisateur du bruit de fond. De plus, les écouteurs bénéficient d'une certification IP55, leur garantissant une résistance à la poussière et aux jets d'eau, ce qui les rend aptes à être utilisés sous une pluie fine ou pendant des séances de sport, contrairement au boîtier de charge qui n'est pas protégé.

Qualité audio et compatibilité des codecs

La gamme FreeBuds SE connaît un succès commercial considérable, avec plus de trente millions d'exemplaires expédiés au 30 septembre 2026 selon les déclarations de la marque. Les FreeBuds SE 5 Max intègrent la prise en charge du codec haute résolution LDAC, absent des modèles précédents limités au SBC et à l'AAC. Ce codec peut atteindre un débit de neuf cent quatre-vingt-dix kilobits par seconde, offrant ainsi jusqu'à trois fois plus d'informations audio qu'une liaison Bluetooth standard.

Cependant, l'utilisation du LDAC nécessite un smartphone compatible, ce qui exclut les modèles iPhone mais inclut de nombreux appareils Android. Quatre profils sonores prédéfinis et un égaliseur à dix bandes permettent aux utilisateurs d'ajuster le rendu audio selon leurs préférences. La double connexion Bluetooth 6.0 assure une transition fluide entre les appareils sous iOS, Android, EMUI ou HarmonyOS, tout en garantissant une faible latence pour la synchronisation audio-vidéo, bien que cette fonctionnalité avancée soit réservée aux appareils Huawei sous certaines versions logicielles.

Prix, disponibilité et perspectives commerciales

Les Huawei FreeBuds SE 5 Max sont disponibles depuis le 2 novembre sur la plateforme Amazon, au prix conseillé de soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes. Dans le cadre de l'événement commercial du Black Friday, le prix baissera à quarante-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes à partir du mardi 10 novembre. Cette offre vise à dynamiser les ventes tout en rendant cette technologie audio accessible à un public plus large.

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Pour garantir un maintien confortable et stable, Huawei s'est appuyé sur sa plateforme de simulation et a analysé plus de dix mille profils d'oreilles lors de la conception. La recharge rapide permet d'obtenir quatre heures d'écoute en dix minutes, à condition que la batterie des écouteurs soit faible et que le boîtier soit chargé à plus de quatre-vingts pour cent. Les mesures d'autonomie, incluant deux semaines d'utilisation théorique basées sur deux cent quarante minutes d'usage par jour, proviennent des laboratoires de Huawei et ont été effectuées avec un Mate 80 Pro, en utilisant le codec AAC avec un volume à cinquante pour cent.