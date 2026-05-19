Huawei Band 11 en promo : un excellent rapport qualité-prix pour un bracelet connecté complet

Le Huawei Band 11 en version alliage d'aluminium est déjà en promo sur Amazon. Il est à 44,99 € au lieu de 64,99 €, soit une réduction de 31 %. Ce bracelet connecté très complet est équipé d'une dalle AMOLED de 1,62 pouce avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et propose un suivi de la fréquence cardiaque, de l'oxygène sanguin et de la VFC (variabilité de la fréquence cardiaque). Il propose également un suivi du sommeil et une analyse de l'arythmie par onde de pouls.

Commercialisé depuis peu, le Huawei Band 11 en version alliage d'aluminium bénéficie d'une promo. Il est à 44,99 € au lieu de 64,99 € sur Amazon, soit une réduction de 31 %.

Un excellent rapport qualité-prix pour ce bracelet connecté très complet. Le Huawei Band 11 est équipé d'une dalle AMOLED de 1,62 pouce avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Elle est plus grande que celle de la génération précédente et surtout capable d'atteindre une luminosité élevée, jusqu'à 2 000 cd/m².

D'autre part, ce bracelet est très léger puisqu'il n'affiche que 17 g sur la balance. Découvrez le Huawei Band 11 à Le bracelet réunit la plupart des métriques de santé que l'on retrouve sur des montres connectées plus onéreuses, comme le suivi de la fréquence cardiaque, de l'oxygène sanguin (SpO2) et de la VFC (variabilité de la fréquence cardiaque). Le suivi du sommeil est également de la partie et permet d'obtenir un aperçu approximatif de la qualité de votre repos.

Bonne surprise, l'appareil intègre une analyse de l'arythmie par onde de pouls afin de détecter éventuelles fibrillations atriales grâce à un capteur PPG. Toutefois, gardez à l'esprit que cette solution reste moins fiable qu'un électrocardiogramme, présent sur certaines smartwatches premium. Côté autonomie, Huawei promet jusqu'à 14 jours en utilisation modérée et 8 jours en utilisation intensive. Avec la fonction Always-On Display activée, l'endurance tombe à environ 3 jours.

Le bracelet est compatible avec iOS et Android et fonctionne via l'application Huawei Health. Cette dernière reste toutefois assez laborieuse à utiliser en raison de la profusion d'offres Premium et d'abonnements aux services de la marque. Reste l'habillage 'bien-être émotionnel', avec des états représentés par des fleurs et différentes animations sur le cadran, un aspect qui pourra motiver certains utilisateurs, tandis que d'autres y resteront totalement insensibles.

Enfin, cette version ne dispose pas de GPS intégré. Pour en profiter, il faudra se tourner vers la version supérieure, le modèle 'Pro'. Chaque jour, nous épluchons en toute indépendance les meilleures offres du Web pour vous proposer les bons plans les plus intéressants. Pour évaluer la pertinence d'un bon plan, nous vérifions notamment l'historique des prix et veillons à vous recommander les boutiques en ligne proposant les meilleures garanties.

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Le Huawei Band 11 est à moins de 40 euros sur Amazon, c'est une affaire à saisir À 39,99 €, le Huawei Band 11 est un bracelets connecté basique et abordable, mais qui ne fait pas l'impasse sur l'essentiel. Il est équipé d'un bel écran AMOLED, d'un suivi santé ambitieux et jusqu'à 14 jours d'autonomie. Amazon casse le prix de la Samsung Galaxy Tab S10+ (-17 %), c'est le moment ou jamais d'en profite





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