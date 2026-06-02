HSBC Sevens de Bordeaux : le guide complet pour suivre l'étape finale du championnat du monde

Le tournoi HSBC Sevens de Bordeaux, étape finale du championnat du monde de rugby à 7, se tient du vendredi au dimanche au stade Atlantique. Retrouvez les informations essentielles : horaires, billetterie, composition des poules et enjeux pour les équipes de France masculine et féminine.

Le tournoi HSBC Sevens de Bordeaux , qui se déroule du vendredi au dimanche au stade Atlantique, est l'étape finale du championnat du monde de rugby à 7 masculin et féminin.

Après six premiers tournois à huit équipes, le classement général a été remis à zéro et le titre se joue sur trois rendez-vous à douze équipes (les huit de l'élite plus quatre promus du groupe 2). Après Hong Kong et Valladolid, Bordeaux et le stade Atlantique seront le théâtre du dénouement cette année et les deux suivantes.

En 2027, les premières qualifications pour les Jeux de Los Angeles seront en jeu, et en 2028, ce sera la dernière grande répétition avant les JO. En 2024, les Bleus s'étaient imposés à Madrid avec Antoine Dupont, comme quelques mois plus tard aux Jeux de Paris. Le tournoi s'étale sur trois jours, avec deux rencontres de poules le vendredi, la troisième et les quarts le samedi, les demies et finales le dimanche, et des matchs de classement tout le week-end.

Il reste des places au stade Atlantique pour chacun des jours, à partir de 18 euros le vendredi, 25 le samedi et 30 le dimanche pour les demies et finales. Chez les femmes, les poules sont réparties ainsi : poule A avec Argentine, Nouvelle-Zélande et Afrique du Sud ; poule B avec Australie, Japon, Fidji, Brésil ; poule C avec États-Unis, Japon, Fidji, Brésil.

La première place de la poule A semble promise à la Nouvelle-Zélande, leader du général, la deuxième aux Bleues car les deux autres équipes occupent le fond de tableau. Un quart de finale semble donc en vue pour les Françaises. Chez les hommes, les poules sont : poule A avec Afrique du Sud, Fidji, Kenya, Grande-Bretagne ; poule B avec Australie, Espagne, États-Unis, Uruguay ; poule C avec Argentine, France, Nouvelle-Zélande, Japon.

Dans la poule C, l'Argentine est attendue devant, la deuxième place se jouera entre les Blacks et les Bleus. Les deux meilleurs troisièmes de chaque poule iront aussi en quarts, mais l'adversaire sera forcément difficile. Le programme du vendredi inclut Argentine - France à 21 h 20 et France - Argentine à 18 h 35 (attention, horaires à vérifier selon le planning officiel).

Huitième sur douze avant le dénouement du HSBC Sevens, l'équipe de France masculine est convaincue de pouvoir se glisser en finale aux tournois de Valladolid et Bordeaux, et même battre les impressionnants leaders sud-africains. Les Français sont actuellement 7e ex æquo du classement, à égalité avec le Kenya (14 points). Ils sont loin de la Nouvelle-Zélande (5e, 26 points) et ont une petite marge sur l'Uruguay (9e, 6 pts).

Selon le barème de points (20 au premier et on descend de 2 points jusqu'au 9e, 4 pts), ils ne risquent guère de sortir des huit premiers, ce qui signifierait une descente dans le groupe 2 l'année prochaine. À domicile, ils espèrent inverser une courbe de résultats (8e et 7e à Hong Kong et Valladolid) qui a baissé par rapport au début de saison où ils ont atteint trois fois la demi-finale.

C'est possible : en Espagne, ils n'ont perdu que de deux points contre l'Argentine 21-19, après avoir été menés 21-0 à la mi-temps. Chez les femmes, la France est quatrième au général (28 pts), à égalité avec le Canada et juste derrière les États-Unis (30 pt). L'objectif est le podium, que les Bleues ont déjà atteint trois fois cette saison.

En Espagne, une défaite plutôt inattendue en poule (7-24) les a envoyées vers un quart impossible contre l'Australie (21-5), futur vainqueur du tournoi contre les États-Unis. Un podium à Bordeaux signifierait aussi, certainement, une médaille de bronze au classement final du championnat du monde. La question est de savoir si les Bleues peuvent aller chercher la Nouvelle-Zélande et l'Australie, les monstres du HSBC Sevens.

La Nouvelle-Zélande et l'Australie ont trusté toutes les finales du circuit mondial HSBC Sevens qui s'achève à Bordeaux le dimanche 7 juin. La France et sa nouvelle génération, 3e du général, espèrent, bientôt, se mêler à la lutte finale. Chez les femmes, le duel est sacré ! La Nouvelle-Zélande a dominé toute la saison : cinq victoires contre une pour l'Australie dans les six premiers tournois de l'année.

Dans les tournois comptant pour le titre, elles ont remporté celui de Hong Kong devant l'Australie mais leur 3e place à Valladolid, derrière l'Australie et les États-Unis, a relancé la lutte pour le titre. Les Australiennes ont pris le commandement du classement général, avec deux points d'avance. Chez les hommes, le duel de tête est moins serré mais la bataille sera enragée pour le podium.

Dans les six premiers tournois, l'Afrique du Sud s'est imposée quatre fois, contre une pour les Fidji et la Nouvelle-Zélande. À Hong Kong, nouvelle victoire des Sud-Africains, devant l'Argentine, l'Espagne et la Nouvelle-Zélande





sudouest / 🏆 67. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rugby À 7 HSBC Sevens Bordeaux France Tournoi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Un nouveau pétrolier russe « sous sanctions internationales » arraisonné dans l’AtlantiqueUn pétrolier en provenance de Russie, sous sanctions internationales, a été arraisonné par la Marine française dans l’Atlantique.

Read more »

Flotte fantôme russe: un nouveau pétrolier arraisonné dimanche dans l'Atlantique par la France, annonce MacronLa Marine française a arraisonné dimanche un nouveau pétrolier en provenance de Russie, lors d'une opération menée en haute mer dans l'Atlantique

Read more »

Flotte fantôme russe : la France arraisonne un nouveau pétrolier dans l’AtlantiqueLa marine française a arraisonné dimanche un pétrolier russe dans l’Atlantique, à 740 km de la Bretagne, avec le soutien du Royaume-Uni, a annoncé lundi 1er juin Emmanuel Macron. Il s’agit du quatrième navire de la flotte fantôme russe intercepté par la France.

Read more »

Flotte fantôme russe: un nouveau pétrolier arraisonné dimanche dans l'Atlantique par la France, annonce MacronLa Marine française a arraisonné dimanche un nouveau pétrolier en provenance de Russie, lors d'une opération menée en haute mer dans l'Atlantique 'avec le soutien de plusieurs partenaires dont le Royaume-Uni', a annoncé...

Read more »