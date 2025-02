HP Victus 16-s1034nf : Ordinateur portable gaming abordable avec RTX 4060

Le HP Victus 16-s1034nf est un ordinateur portable gaming offrant un excellent rapport qualité-prix. Il est équipé d'une configuration puissante avec une RTX 4060, un Ryzen 5 et 16 Go de RAM DDR5. Son écran Full HD de 16,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz assure une expérience visuelle immersive.

Les ordinateurs portables HP Victus se distinguent par leur capacité à offrir une expérience de jeu confortable et performante, quel que soit l'endroit. Si vous recherchez un ordinateur portable gaming à prix abordable, le HP Victus 16-s1034nf voit son prix passer de 1299 euros à 749 euros sur Cdiscount . Cette tendance de l'accès à des jeux de qualité sur PC portables s'intensifie depuis quelques années, avec de plus en plus de fabricants proposant des modèles compétitifs.

Le HP Victus 16 s'illustre avec une configuration attractive : une carte graphique RTX 4060 avec 8 Go de RAM et un processeur AMD Ryzen 5. Cette combinaison permet de profiter pleinement des derniers jeux vidéo. Le modèle est équipé d'un écran Full HD de 16,1 pouces et d'un taux de rafraîchissement de 144 Hz, pour une expérience visuelle fluide et immersive. Le HP Victus 16-s1034nf est propulsé par un processeur AMD Ryzen 5 8640H, assurant des performances solides pour les tâches multitâches et, surtout, le jeu. Il est accompagné de 16 Go de mémoire vive DDR5, qui garantit un fonctionnement rapide et fluide des applications les plus exigeantes. La puissance graphique est confiée à une carte RTX 4060 de Nvidia avec 8 Go de mémoire dédiée, permettant d'afficher des graphismes de qualité et de s'attaquer aux derniers jeux. Il est important de noter que certains jeux (surtout les plus récents) pourraient ne pas être jouables avec des paramètres graphiques poussés au maximum. L'écran Full HD de 16,1 pouces avec une résolution de 1920 x 1080 pixels offre des images nettes et détaillées. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz garantit une fluidité optimale, réduisant les effets de flou et de déchirement d'images, ainsi que les artefacts liés à ces phénomènes. Le HP Victus 16 arbore un design moderne et épuré, avec un clavier rétroéclairé. Coté connectivité, il est équipé d'une variété de ports, notamment un USB-C, trois ports USB-A, un HDMI 2.1 et les ports classiques RJ-45 et prise jack 3.5 mm. Le Wi-Fi 6 est également de la partie pour une expérience en ligne rapide et stable





