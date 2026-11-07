Houdancourt : Sylvain Masson condamné après l'altercation avec des gens du voyage

Sylvain Masson, retraité de l'Oise, a été condamné pour avoir blessé des gens du voyage sur son terrain. Il conteste la décision de justice et fait appel.

Le tribunal judiciaire de Compiègne a condamné Sylvain Masson, un retraité âgé de soixante-et-onze ans résidant à Houdancourt dans l' Oise, à cinq mois de prison avec sursis. Cette décision judiciaire, rendue le vingt-six octobre dernier, fait suite à une altercation violente survenue en juillet deux mille vingt-et-un lors de tentatives d'intrusion de gens du voyage sur ses terres.

Le déclenchement des faits en juillet deux mille vingt-et-un

L'incident remonte au cinq juillet deux mille vingt-et-un, lorsque soixante caravanes ont tenté de s'installer sur la propriété de Sylvain Masson. Cette agression foncière intervenait quelques mois après qu'une vingtaine de caravanes avaient déjà occupé illégalement la pâture de deux hectares pendant trois semaines. Le retraité avait alors retrouvé son terrain saccagé, rempli de gravats et de déchets, nécessitant trois jours de nettoyage intensif.

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Face à cette nouvelle tentative d'intrusion, le retraité a décidé de monter sur son tracteur pour barrer la route aux nouveaux venus. Les témoins et les intéressés rapportent que vingt-huit mètres de clôture et de haies ont été arrachés durant la confrontation. Sylvain Masson a affirmé avoir été entouré et menacé par plusieurs individus tenant des barres de fer, ce qui l'a poussé à agir par réflexe de défense.

Circonstances de la collision et des blessures graves

Lors de la confrontation, un homme a gravi l'engin du retraité pour lui porter des coups de poing. Pris de panique, Sylvain Masson a lâché la pédale d'embrayage, provoquant la projection de son tracteur vers une caravane. Un second individu, identifié comme le père du premier agresseur, a ensuite monté sur le marchepied de l'engin pour participer à l'assaut.

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Le déséquilibre causé par cette intervention a entraîné la chute brutale du deuxième homme au sol lorsque le tracteur a frôlé une haie. Les médecins ont diagnostiqué des blessures graves, incluant une fracture du tibia, plusieurs côtes cassées et un poumon perforé. Le retraité a lui-même été violemment battu avant l'arrivée des gendarmes sur les lieux de l'altercation.

Réactions et appel de la décision judiciaire

La justice a qualifié les événements comme des violences réciproques, condamnant l'autre homme à dix mois de prison avec sursis. Sylvain Masson conteste fermement ce verdict, estimant la peine injuste au regard des circonstances de sa légitime défense présumée. Il affirme subir une détention psychologique constante depuis les faits, vivant désormais dans la peur et ayant reçu des menaces de mort.

Le retraité a officiellement décidé de faire appel de cette condamnation. Outre la dimension pénale de l'affaire, il signale avoir subi plusieurs milliers d'euros de préjudices financiers et matériels. L'affaire met en lumière les tensions récurrentes autour de l'occupation illicite de terrains privés par des communautés itinérantes dans la région de l'Oise.