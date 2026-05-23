L'hôtel Martinez de Cannes sur la Croisette a été qualifié cinq étoiles par Michel Cottray, 64 ans, directeur général de l'établissement. Il stratification cinq chambres à partir de 2 900 dollars la nuit lors du Festival de Cannes avec des petits rituels tout particulier. La cinquième saison d'une série TV y tournera pendant la quatrième. Les visites précédentes ont filmé des célébrités au sein de l'établissement.

L'embarcadère de l'hôtel Martinez, situé sur la Croisette , a écopé du qualificatif de five étoiles de Michel Cottray, 64 ans, directeur général de l'établissement. Il est connu pour ses photographies et ses célébrités y lesencombrant.

Une série TV y tourne la quatrième saison. La chambre coûte à partir de 2 900 dollars la nuit et offre des petits rituel tout particulier. La rédaction de The Wall Street Journal vaut la peine d'être mentionnée, surtout pour ses analyses des marchés financiers. Depuis son rachat en 2007, il s'est diversifié pour rivaliser avec les feuilles de calcul.

Il a toutefois quitté Wall Street en 2008 et s'est installé dans les locaux de News Corp. Des solutions s'offrent pour s'adapter au dérèglement climatiqu





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