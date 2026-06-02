Hospital in Lebanon's South Devastated by Israeli Strike, Staff Determined to Continue

A hospital in Lebanon's south, Jabal Amel, was devastated by an Israeli strike, injuring 39 members of staff. Despite the destruction, a baby was born there, symbolizing hope and resilience.

A l'hôpital Jabal Amel de Tyr dans le sud du Liban, dévasté par une frappe israélienne qui a blessé 39 membres du personnel, le docteur Nasser Masri porte mardi dans ses bras un bébé qui vient de naître: un message de vie et d'espoir.

Malgré tout ce qu'il s'est passé hier, un accouchement programmé était prévu et la mère a tenu à mettre au monde son bébé ici envers et contre tout. La frappe qui a détruit des bâtiments proches de l'hôpital a tué quatre personnes et blessé 127 autres, dont 39 membres du personnel. Des chambres de l'hôpital sont délabrées, avec des éclats de verre et des débris jonchant le sol, et les câbles électriques pendent de plafonds éventrés.

Les membres du personnel se disent déterminés à poursuivre leur travail, malgré les frappes israéliennes qui dévastent la ville millénaire de Tyr. Des employés nettoient les débris et récupèrent les médicaments et équipements intacts. Aux abords de l'hôpital, un immeuble est entièrement effondré, d'autres sont gravement endommagés et des pelleteuses dégagent les décombres. Le personnel soignant constate les dégâts causés par une frappe israélienne qui a touché les abords de l'hôpital.

La direction a pris la décision hier de rouvrir l'hôpital et travaille jour et nuit pour le remettre sur les rails. Deux des trois hôpitaux de Tyr - Jabal Amel et Hiram - sont endommagés mais continuent de fonctionner, et le troisième est submergé par un afflux de patients. La ville côtière a été visée par des frappes israéliennes dimanche, qui ont blessé 13 membres du personnel de l'hôpital Hiram.

Malgré des ordres d'évacuation répétés de l'armée israélienne, plusieurs milliers de personnes sont restées, des habitants mais aussi des déplacés des villages voisins. Des dégâts dans une chambre d'hôpital près du site d'une frappe aérienne israélienne à Tyr, dans le sud du Liban, le 2 juin 2026. L'unité de soins intensifs de l'hôpital Jabal Amel a été particulièrement endommagée par la frappe lundi et des patients qui s'y trouvaient ont dû être transférés.

Un médecin évalue les dégâts dans son bureau d'un hôpital près du site d'une frappe aérienne israélienne à Tyr, dans le sud du Liban, le 2 juin 2026. Malgré les frappes israéliennes, les membres du personnel continuent de travailler et de s'adapter dans un monde bouleversé par le dérèglement climatique





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