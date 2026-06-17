L'aéroport de La Rochelle-Île de Ré a connu une fréquentation inédite en 2025 avec 303 669 passagers sur les lignes commerciales. Le maire de Sainte-Soulle, Bertrand Ayral, est le vice-président de l'Agglo de La Rochelle en charge des transports, des mobilités et de l'accès au territoire et est le nouveau président du comité syndical en charge de l'exploitation de la plateforme. Le Conseil départemental de la Charente-Maritime n'est plus aux commandes du comité syndical qui gère l'aéroport de La Rochelle-Île de Ré. La stratégie impulsée, basée sur les low-cost, reste la même : 'Il faut que chaque ligne soit utile au développement économique ou au désenclavement du territoire. En tout cas, il est hors de question d'ouvrir des lignes là où il existe une alternative crédible à l'avion.'

Hors de question d'ouvrir des lignes là où il existe une alternative crédible à l'avion : l'aéroport de La Rochelle passe dans le giron de l'Intercommunalité rochelaise.

Crédit photo : Archives Jean-Christophe Sounalet / SOBertrand Ayral, le vice-président de l'Agglo de La Rochelle en charge des transports, des mobilités et de l'accès au territoire est le nouveau président du comité syndical en charge de l'exploitation de la plateforme Le Conseil départemental de la Charente-Maritime n'est plus aux commandes du comité syndical qui gère l'aéroport de La Rochelle-Île de Ré. Jeudi dernier, Gérard Pons, le vice-président départemental aux déplacements a en effet cédé son siège de président à Bertrand Ayral, maire de Sainte-Soulle et vice-président de l'Agglo de La Rochelle aux transports, aux mobilités et à l'accès au territoire.

La demande n'a jamais été aussi forte : un nombre record de passagers en 2025, à l'aéroport de La Rochelle L'infrastructure de transport a connu une fréquentation inédite, l'an dernier, avec 303 669 passagers sur les lignes commerciales. Avec moins de vols, mais des avions plus gros et mieux remplis Le maire de Sainte-Soulle est le vice-président d'Olivier Falorni en charge des transports, des mobilités et de l'accès au territoire.

Lors du précédent mandat, le Département avait déjà exprimé son souhait de passer le relais à l'Intercommunalité rochelaise. Le renouvellement des équipes, au lendemain des municipales de mars dernier, a donné l'opportunité d'une passation de pouvoir sans révolution. Après sept ans de pilotage par le Département, il était normal d'accéder à cette demande, explique Bertrand Ayral.

Le Conseil départemental et l'Agglo sont en effet les deux collectivités les plus investies dans le syndicat visant à l'exploitation de cet outil touristique et économique, avec chacune 33 % des parts sociales, devant le Conseil régional, la Chambre de commerce et d'industrie et la Communauté de communes de l'île de Ré. La 'feuille de route' du mandat, en matière de politique de développement de l'aérien, reste à préciser.

Mais la stratégie impulsée, basée sur les low-cost (Ryanair et EasyJet), reste la même : 'Il faut que chaque ligne soit utile au développement économique ou au désenclavement du territoire. En tout cas, il est hors de question d'ouvrir des lignes là où il existe une alternative crédible à l'avion.

' Ryanair et EasyJet sont les deux compagnies low-cost qui assurent la desserte de l'aéroport de La Rochelle-Île de Ré. Le Département 'ne se désengage pas', non plus, relève Bertrand Ayral. Gérard Pons prend d'ailleurs le fauteuil de premier vice-président qu'occupait avant lui... Bertrand Ayral.

En prenant la présidence, l'Agglo entend en revanche apporter de la proximité dans les relations avec les acteurs de terrain comme l'avionneur Elixir Aircraft, les partenaires, les populations riveraines aussi, pour mieux appréhender les questions liées à l'urbanisme et à l'environnement de la plateforme. Pendant ce temps, les abonnements permettent de soutenir le travail des 250 journalistes de notre rédaction qui s'engagent à vous proposer chaque jour une information de qualité, fiable et complète





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