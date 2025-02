Horrible Accident d'Autocar au Guatemala : Au Moins 52 Morts

Un accident d'autocar au Guatemala a fait au moins 52 morts, faisant de cet événement l'un des pires accidents de ces dernières années en Amérique latine.

Lundi, un accident impliquant un autocar transportant 75 personnes a fait au moins 52 morts à l'entrée nord de la ville de Guatemala . Le véhicule est tombé en contrebas d'un pont et une partie de sa structure a été immergée dans le cours d'eau qui passe dessous. Le dernier corps retrouvé appartient au chauffeur, selon Héctor Flores, coordinateur des situations d'urgence de la capitale. Une morgue a été improvisée dans une salle communautaire pour accueillir les familles des victimes.

Les blessés, dont plusieurs se trouvent dans un état grave, ont été transportés dans des hôpitaux de la capitale. Le bilan initial faisait état de 31 morts et d'une dizaine de blessés graves. Selon les images de l'AFP, l'autocar, qui a terminé sa course sur le toit, a traversé une barrière métallique avant de tomber dans un ravin d'environ 20 mètres. L'accident s'est produit sur le pont de Belize, le principal point d'entrée dans la capitale depuis le nord et le nord-est. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances précises de l'accident, mais les premiers éléments suggèrent que le chauffeur aurait perdu le contrôle du véhicule, heurtant plusieurs voitures avant de tomber en contrebas. Carlos Hernandez, un autre pompier, a décrit la scène : 'Le bus continue tout droit, traverse une barrière métallique et tombe dans un ravin d'environ 20 mètres jusqu'à atteindre l'endroit où se trouve une rivière d'eaux usées'. Le président guatémaltèque Bernardo Arévalo a décrété un 'deuil national', exprimant sa solidarité avec les familles des victimes. « Aujourd'hui est un jour difficile pour la famille guatémaltèque. La tragédie du pont de Belize est une douleur nationale », a-t-il écrit dans un communiqué. Le ministre des Communications, Miguel Angel Diaz, a indiqué que l'autocar avait plus de 30 ans mais détenait une licence de transport valide. L'enquête devra également déterminer si le véhicule transportait plus de passagers que sa capacité autorisée





