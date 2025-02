Horreur familiale à Besançon : 15 ans de réclusion pour viols incestueux

Un homme de 42 ans a été condamné à 15 ans de prison pour les viols répétés de ses deux filles jumelles à Besançon. Les faits se sont déroulés sur plusieurs années, et les victimes ont été droguées par leur père avant les agressions. Le parcours vers la justice a été semé d'obstacles, mais grâce à un détenu rencontré à Avignon, les sœurs ont trouvé le courage de porter plainte.

Une plongée glaçante dans l'horreur s'est produite au sein des murs de la cour criminelle départementale du Doubs . Un homme de 42 ans était jugé pour les viols répétés de ses filles, deux sœurs jumelles qui ont été plongées dans une spirale de terreur psychologique sous l'emprise de leur père durant plusieurs années. Les actes reprochés à l'accusé se sont déroulés entre septembre 2021 et mai 2023 à Besançon ( Doubs ), alors que ses filles, fraîchement majeures, étaient vulnérables.

\« Au début, je faisais tout pour ne pas me laisser faire, je me débattais », témoigne l'une des victimes, citée par Le Républicain Lorrain. « Les premières fois n’étaient pas consenties, mais ensuite, elles n’exprimaient pas un refus direct », avoue de son côté l'accusé. À plusieurs reprises, le père de famille a utilisé des somnifères pour droguer ses filles, les plongeant dans un état de somnolence qui lui permettait d'abuser d'elles. Il imposait des fellations et des pénétrations, profitant de leur vulnérabilité. « J’étais dans une situation extrême émotionnellement. Je n’ai pas d’excuses, mais ma raison a basculé. J’ai cessé d’être moi-même », s'est exprimé l'accusé, reconnaissant son sombre passage. \Le parcours des deux sœurs vers la justice a été inattendu. C'est en convergeant avec un détenu à Avignon, engagé dans une partie de jeu vidéo sur smartphone, que les victimes ont trouvé le courage de porter plainte au commissariat. Un des témoignages clés a été la remise d'un échantillon contenant du sperme à la police. Six mois plus tard, le père avouera les actes reprochés. Finalement, il a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols incestueux





Viols Incest Justice Besançon Doubs Condamnation

