Découvrez l'horoscope de la semaine pour Sagittaire. Rob Brezsny inspire les vagabonds à chercher la lumière comme la sterne arctique.

L'astrologue atypique Rob Brezsny publie chaque semaine son horoscope poétique dans le magazine Courrier international. Cette édition place le signe Sagittaire sous le feu des projecteurs pour guider les natifs.

La sterne arctique vers la lumière

La sterne arctique effectue une migration annuelle entre l'Arctique et l'Antarctique. Ce parcours la suit tout au long de l'été à travers la Terre. Ses journées bénéficient d'une luminosité supérieure à toute autre créature terrestre.

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Sa vie entière constitue un long pèlerinage vers le soleil. Sagittaire doit maintenant s'inspirer de cet animal. Il convient de faire de cet oiseau son animal totem personnel pour cette semaine.

Les pérégrinations enrichissent l'âme

Toutes les explorations et déambulations apportent plus d'éclat à l'âme. Une existence immobile offre bien moins de valeur vitale. Le vagabondage n'a aucune honte à porter dans cette quête.

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La leçon profonde de la sterne est différente du simple fuite. Elle avance résolument vers la lumière sans hésitation. Sagittaire doit éviter de fuir l'obscurité de manière passive. L'important est de viser constamment plus de luminosité.

Un pas de côté face aux difficultés

L'année récente a été marquée par des conflits meurtriers graves. La montée des populismes et des inégalités a dominé l'actualité. Ces faits ont créé une couverture médiatique difficile et sombre.

Courrier international propose un hors-série spécial pour 2026. Cette publication est disponible chez les marchands de journaux. La mise en vente débute le mercredi 25 novembre prochain.

Reportages qui font du bien

Ce numéro hors-série invite à un détachement bienveillant. Il propose des reportages choisis avec soin par la rédaction. Des réflexions profondes y sont également intégrées.

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Des histoires positives sont sélectionnées pour réconforter le lecteur. Cette invitation offre un refuge contre les nouvelles sombres. Le public peut ainsi trouver du réconfort littéraire.

Cérémonie et festivités en décembre

Une invitation pour deux personnes est offerte lors de cet événement. Elle permet de participer à la cérémonie de clôture. Cet événement célèbre la vingtième édition d'un festival majeur.

La date retenue pour cette clôture est le samedi 12 décembre. La participation promet une expérience culturelle mémorable. Les détails complets sont disponibles chez l'éditeur habituel.