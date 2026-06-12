Horoscope hebdomadaire : les influences planétaires pour chaque signe du zodiaque

Découvrez les prédictions astrologiques de la semaine pour chacun des douze signes du zodiaque. Analyse des impacts de la nouvelle Lune du 15 juin, des transits de Venus, Mars, Saturne et autres planètes sur l'amour, le travail et la forme physique. Guide détaillé par signe pour comprendre les énergies en jeu et les conseils pour en tirer parti.

Les astres alignent leurs énergies pour offrir des prédictions uniques à chaque signe du zodiaque cette semaine. Que vous soyez Bélier passionné, Taureau pragmatique ou Poissons rêveur, l'horoscope hebdomadaire vous guide à travers les influences planétaires.

Pour le Bélier, la période du 21 mars au 20 avril est marquée par un besoin de clarifier une situation, de prendre une décision importante. Venus en Lion ouvre un nouvel espace dans le cœur et le chakra, allégeant l'esprit et encourageant l'expression de l'amour. La nouvelle Lune le lundi 15 juin invite à développer son activité, à prendre la parole ou à entamer une nouvelle formation.

Le Taureau, du 21 avril au 20 mai, voit cette nouvelle Lune ouvrir un nouveau cycle lié à ses besoins essentiels, à ce qui l'anime et le nourrit. Mars transmet fougue, élan, détermination et audace pour entreprendre. Pour les Gémeaux, la nouvelle Lune dans leur signe amorce un nouveau cycle personnel de six mois, incitant à se mettre en marche et à enclencher du neuf.

Cette Lune en face de la Lune noire attire l'attention sur les relations affectives, opérant un changement de personnalité et une autre vision de l'amour. Saturne demande de sortir de la zone de confort, de prendre des risques. Le Cancer, quant à lui, est invité par la nouvelle Lune à faire un bilan, à laisser le passé derrière lui, à passer en mode action et non en mélancolie.

Il faut se fier à son intuition pour trouver le projet qui nourrira corps et âme. Le Lion ressent l'influence de Venus dans son signe opposée à Pluton, provoquant un choc affectif, un coup de cœur, une rencontre intense. La Vierge doit remettre à niveau son chakra du plexus solaire, pratiquer des activités qui réchauffent cœur, corps et âme.

Venus opposé à Pluton rend méfiant et jaloux; il faut garder confiance en soi et en l'être aimé, trouver un refuge sûr. La nouvelle Lune ouvre un nouveau cycle professionnel, c'est le moment d'entreprendre. La Balance voit la nouvelle Lune offrir un espace où s'épanouir, où voir la vie avec des lunettes roses et de l'émerveillement. Mercure, Jupiter et Venus facilitent les activités professionnelles et les projets, aidant à prendre de la distance et à avoir une vision large.

Le Scorpion est confronté à des questions existentielles par la nouvelle Lune, invitée à une transformation intérieure et à une nouvelle compréhension de sa vie et de ses envies. C'est le moment d'enclencher une nouvelle activité, de prendre de nouvelles directives ou de changer de trajectoire.

Le Sagittaire, du 23 novembre au 21 décembre, voit la nouvelle Lune briller depuis son signe de cœur face à la Lune noire, provoquant un changement affectif, une prise de conscience, ouvrant une nouvelle page sentimentale. Saturne encourage à régler des affaires en suspens, à poser une nouvelle gestion ou organisation pour se sentir plus rigoureux et ordonné.

Enfin, le Capricorne bénéficie des facilitations de Jupiter et Mercure pour le dialogue, les contacts, les nouvelles personnes rencontrées et une certaine idée du bonheur. Chaque signe est ainsi accompagné par les mouvements planétaires pour naviguer à travers les opportunités et défis de la semaine





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