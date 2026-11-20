Découvrez les prévisions astrologiques détaillées pour chaque signe. Planètes, pleines lunes et conseils pratiques pour l'amour et le travail cette semaine.

Les astres alignent leurs énergies pour offrir des prédictions uniques et structurantes pour chaque signe du zodiaque. Cette horoscope hebdomadaire met en lumière les influences cosmiques spécifiques qui façonnent les événements à venir pour les individus. Que vous soyez Bélier passionné, Taureau pragmatique ou Poissons rêveur, comprendre ces dynamiques est essentiel pour naviguer efficacement dans les semaines à venir.

L'analyse céleste révèle des cycles particuliers qui touchent tant la sphère personnelle que professionnelle. Les positions de Vénus, Mercure et la conjonction de Jupiter avec Mars jouent un rôle déterminant dans ces prévisions. Chaque signe fait face à des opportunités de nettoyage émotionnel et de renouvellement systémique.

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Horoscope Signe du Bélier Amour Travail

La Pleine Lune clôture un cycle au niveau familial pour le signe du Bélier, créant un besoin d'expression au sein de la fratrie. Les astres suggèrent d'essayer la diplomatie pour aborder ces sujets nécessitant d'être dits. Cette période favorise également la réparation des liens distendus, Vénus réchauffant le chakra du cœur et incitant à aller vers l'autre.

Sur le plan professionnel, c'est le moment idéal pour changer votre mode de communication. Il convient de mettre en place un nouveau système commercial ou de donner une nouvelle impulsion à votre travail. Ces ajustements permettent de débloquer la stagnation et d'ouvrir de nouvelles perspectives stratégiques.

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Horoscope Signe du Taureau Prévisions

Pour le signe du Taureau, la Pleine Lune mardi propose de se reconnecter à ses besoins fondamentaux et de nettoyer ce qui bloque l'ascension vers le bonheur. Cette énergie lunaire agit comme un catalyseur pour identifier les obstacles internes et externes qui entravent le bien-être personnel.

Mercure repasse à l'endroit où elle était il y a 15 jours, venant revisiter des sujets qui dérangeaient initialement. Cette réactivation thématique crée des sensations de picotement ou de chatouillement mental, invitant à une réflexion profonde. Parallèlement, Jupiter et Mars mettent le pied à l'étrier, incitant à agir avec franchise et détermination.

Horoscope Signe du Cancer et Gémeaux

La Pleine Lune mardi dans votre signe pour le Gémeaux referme un chapitre de six mois, marquant l'arrivée à destination d'un long parcours. Il reste désormais à nettoyer ce qui empêche d'avancer ou d'exprimer sa véritable identité. Cette lune invite aussi à examiner les schémas amoureux pour se permettre d'aimer et de se laisser aimer librement.

Le Cancer entre en phase de bilan grâce à la Pleine Lune mardi, qui propose de balayer devant sa propre porte. Ce nettoyage est nécessaire pour se libérer de ce qui empêche d'exister pleinement. Mercure enclenche de nouvelles connexions, reliant l'âme à l'être aimé et réchauffant le chakra sacré.

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Influences Jupiter Mars sur les Autres Signes

Pour le Lion, Vénus et Mercure repassent à leur position de quinze jours plus tôt, faisant remonter des émotions ou des éléments à nettoyer. Jupiter et Mars poussent à s'engager dans une histoire, qu'elle soit naissante ou ancienne. La Pleine Lune clôture un projet ou une page sociale, encourageant le démarrage d'une nouvelle aventure.

La Balance atteint ses objectifs avec la Pleine Lune mardi, atteignant le moment de récolter les fruits de son labeur. Pour le Sagittaire, la Pleine Lune mardi referme une page affective, offrant l'opportunité de se débarrasser des blocages émotionnels persistants. Ces énergies favorisent l'expansion personnelle et la clarté.

Gestion Énergétique Scorpion Verseau Capricorne

Le Scorpion voit la Pleine Lune éclairer des schémas répétitifs et des peurs archaïques, invitant à se débarrasser de ce qui empêche d'être soi-même. Mercure souligne des questions existentielles d'attachement ou de besoin de lâcher prise. Le Capricorne profite de ce moment pour nettoyer de sa porte et libérer les freins à l'expression de son authenticité.

Chez le Capricorne, la Pleine Lune clôture également un cycle professionnel, rendant nécessaire la modification des moyens de communication ou des systèmes de vente. Le Verseau voit la Pleine Lune refermer un cycle affectif, proposant de mieux s'aimer pour mieux aider l'autre et de réajuster les comportements amoureux et les attentes.