Horoscope du 9 au 15 novembre 2026 par Sophie Hérolt-Petitpas : la fin des rétrogradations

Découvrez les prévisions de Sophie Hérolt-Petitpas pour la semaine du 9 au 15 novembre 2026. Mercure et Vénus reprennent leur marche directe, offrant espoir et réconciliation.

Sophie Hérolt-Petitpas dresse les prévisions astrologiques pour la semaine allant du 9 au 15 novembre 2026. Cette période marquera un tournant majeur pour de nombreux signes astrologiques qui avaient atteint un point de saturation. L'astrologue française identifie cette fin de semaine comme un moment de revanche décisif après une période difficile. Les énergies célestes s'alignent pour permettre une reprise en main des situations bloquées.

Fin des rétrogradations de Mercure et Vénus

La conclusion de la rétrogradation de Mercure et de Vénus est l'événement central de cette semaine. Ces deux planètes reprennent leur marche directe à partir du 13 novembre. Ce changement astronomique met fin aux controverses et aux malentendus persistants depuis plusieurs semaines. Le dialogue redevient fluide et la communication s'améliore significativement dans tous les domaines de la vie.

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Vénus, astre de l'amour, retrouve également son chemin normal. Les blocages émotionnels se dissipent et la confiance revient dans les relations interpersonnelles. Les signes touchés par ces planètes peuvent enfin respirer et voir le jour sans les ombres de la confusion. Cette trêve céleste est perçue comme providentielle par les fidèles de la praticienne.

Évolution des relations amoureuses et familiales

La vie sentimentale bénéficie d'un coup de pouce céleste notable durant cette semaine. Les doutes qui pesaient sur les couples s'envolent progressivement sous l'influence de Vénus. Les cœurs s'embrasent et les désirs reprennent le dessus sur les craintes passées. En couple comme en solo, les priorités évoluent vers plus d'authenticité et de connexion.

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Les retrouvailles sont particulièrement favorables à partir du 13 novembre. Les amoureux qui s'étaient éloignés ou les frères et sœurs en conflit peuvent célébrer leur réconciliation. Le 12 novembre offre une belle preuve d'affection qui sert de pont vers cette réconciliation. Les liens familiaux se reforment avec une force nouvelle grâce à la clarté retrouvée.

Succès professionnels et avancées financières

Les affaires reprennent vigueur avec cette nouvelle configuration planétaire. Les blocages professionnels qui paralysaient les projets trouvent enfin une issue favorable. La volonté et l'enthousiasme mis en œuvre au cours des semaines précédentes commencent à porter leurs fruits. Les derniers foyers de résistance cèdent devant la puissance de conviction des intéressés.

Le 15 novembre est identifié comme la meilleure journée de la semaine pour les aspects professionnels et financiers. Une attitude audacieuse et fermement campée sur ses positions est récompensée. Les protagonistes du dossier expriment une gratitude infinie pour la gestion magistrale des situations complexes. Une gratification financière est en cours de négociation ou d'attribution pour beaucoup.

Conseils pratiques et étapes clés de la semaine

Le 11 novembre est un jour propice pour sortir entre amis ou en solo. Une surprise côté cœur est envisageable pour ceux qui osent se montrer ouverts. Le 12 novembre encourage à profiter pleinement du moment de connexion retrouvée. Le 13 novembre marque officiellement la fin du recul planétaire et acte la victoire sur les obstacles.

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Le 14 novembre invite à ne pas modérer ses succès et à afficher ses réalisations clairement. Le 15 novembre est le jour idéal pour célébrer cette réussite avec son partenaire. Les projets mis en attente reprennent leur cours normal avec une énergie nouvelle. Les réponses aux questions en suspens arrivent et confirment les intuitions les plus chères.