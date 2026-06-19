Horoscope de la semaine : Les influences planétaires dévoilées pour chaque signe astrologique

Découvrez les prédictions astrologiques détaillées de la semaine pour chacun des douze signes du zodiaque. Analyse des impacts de Vénus, Mars, Saturne, Jupiter, Mercure, Uranus, Chiron et le Soleil sur l'amour, le travail, la santé et le développement personnel. Informations sur les périodes clés et les conseils pour naviguer cette période astrologique.

Les influences astrales de la semaine se dévoilent, apportant des énergies distinctes pour chaque signe du zodiaque. Cette période est marquée par des transits planétaires significatifs qui influenceront l'amour, le travail, la forme physique et le développement personnel .

Pour le Bélier, du 21 mars au 20 avril, Vénus encourage l'expression amoureuse, les sorties et la libération des contraintes, tandis que Saturne aide à faire fructifier les finances et à améliorer la condition professionnelle. Le Taureau, du 21 avril au 20 mai, accueille Chiron, le guérisseur, pour huit ans, invitant à la guérison intérieure, à la douceur et au dialogue. Mars accompagne les efforts et les récompenses.

Les Gémeaux et le Cancer voient respectivement le Soleil et Mercure dynamiser leurs signes, favorisant les prises de parole, les études et la communication. Pour le Lion, du 23 juillet au 22 août, Vénus dans le signe amplifie la forme et les idées, tandis que Jupiter suggère un bilan avant son entrée prochaine. La Vierge et la Balance sont appelées à l'authenticité par Saturne et à la synergie par Vénus.

Le Scorpion, du 23 octobre au 21 novembre, ressent l'activation de son chakra sacré par Mars en opposition, éveillant les désirs, et Vénus pousse au travail d'équipe. Le Sagittaire, du 22 novembre au 21 décembre, reçoit la fougue de Vénus en Lion, favorisant le partage. Le Capricorne, du 22 décembre au 19 janvier, doit faire preuve de patience et de persévérance sous l'influence de Saturne, tout en bénéficiant des échanges facilités par Mercure.

Le Verseau, du 20 janvier au 18 février, est porté par Vénus en Verseau, signe de cœur, offrant chaleur et passion, tandis qu'Uranus provoque des transformations intérieures. Enfin, les Poissons, du 19 février au 20 mars, sont invités par Vénus à aimer sans retenue, à créer une atmosphère chaleureuse et à surprendre leur partenaire. Cette semaine invite chaque signe à saisir les opportunités spécifiques offertes par les astres, que ce soit dans le domaine affectif, professionnel, financier ou personnel





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