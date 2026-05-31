Horoscope de la semaine du 1er au 7 juin 2026 : la fin des tensions grâce à Mercure en Cancer

Sophie Hérolt-Petitpas vous livre ses prévisions astrologiques pour la semaine du 1er au 7 juin 2026. Avec l'entrée de Mercure dans le Cancer, les discussions se débloquent et les tensions s'apaisent. Découvrez, signe par signe, les énergies qui marqueront vos amours, votre carrière et votre famille.

L'horoscope de la semaine du 1er au 7 juin 2026, établi par Sophie Hérolt-Petitpas , annonce une période de détente astrologique marquée par l'entrée de Mercure dans le signe du Cancer.

Cette configuration céleste favorise l'apaisement des tensions et le déblocage des discussions, que ce soit dans le domaine professionnel, sentimental ou familial. L'énergie de la communication devient plus douce et intuitive, encourageant les échanges profonds et la résolution des conflits latents. Les natifs des douze signes du zodiaque verront leurs projets avancer, à condition d'adapter leur stratégie relationnelle, notamment en faisant preuve de plus d'écoute et de diplomatie.

Certains jours, comme le 3 et le 4, nécessiteront une attention particulière pour désamorcer les oppositions, tandis que le 7 s'annonce comme une journée idéale pour se confier et savourer des nouvelles positives. Dans l'ensemble, cette semaine invite à la patience, à l'indulgence et à une gestion plus émotionnelle des défis, avec des soutiens extérieurs qui pourront se révéler décisifs





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