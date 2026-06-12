Horoscope chinois du jour : conseils astrologiques pour améliorer votre journée

L'horoscope chinois du jour vous offre des prévisions complètes pour améliorer votre journée. Que vous soyez sous le signe du Chien, du Coq ou du Rat, trouvez des conseils astrologiques pour vous aider à prendre les bonnes décisions.

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La Terre yin, portée par Ji, influence votre journée et vous pousse à la prudence et à la consolidation. En amour, la sincérité et la communication sont les clés pour renforcer un lien ou ouvrir une porte. Côté dépenses et projets, la Terre yin vous invite à relire un budget et à repousser un achat impulsif. Au travail, l'énergie de Ji favorise les alliances et les projets d'équipe.

Pour votre vitalité, recherchez l'ancrage et la routine pour éviter l'éparpillement. En fin de journée, vous aurez l'impression d'avoir remis de l'ordre, et c'est exactement la direction à suivre





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