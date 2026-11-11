Les grandes enseignes parisiennes ajustent leurs horaires le 11 novembre pour la commémoration de l'armistice, offrant aux visiteurs des créneaux adaptés selon les arrondissements.

Le 11 novembre, jour de la commémoration de l'armistice de la Première Guerre mondiale, Paris voit s'adapter les heures d'ouverture de ses grands magasins et centres commerciaux. Les enseignes maintiennent l'accueil des clients mais modifient légèrement leur planning pour marquer l'événement.

Horaires de la première rue

Dans l'arrondissement du premier, le centre commercial du cœur de la capitale ouvre ses portes de 10 h à 20 h 30, tandis que les commerces de rue restent ouverts de 10 h à 20 h, un horaire conforme à la tradition. Les Galeries Lafayette, emblématiques de la rue de Rivoli, ouvrent à 11 h et ferment à 20 h, offrant une heure supplémentaire par rapport à la normale.

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Ambiance Montparnasse et sud-ouest

À l'Allée des Champs, près de la Tour Montparnasse, les boutiques du district des Ateliers ouvrent à 10 h et ferment 20 h, les mêmes horaires que les commerçants du 14e arrondissement. Dans le 15e arrondissement, le centre commercial est également accessible de 10 h à 20 h, ce qui permet aux visiteurs de profiter d'une journée complète de shopping.

Des variations dentiers selon l'arrondissement

Le 16e arrondissement propose un horaire légèrement plus court : ouverture à 10 h et fermeture à 19 h, une demi‑heure de moins que d'habitude. Sur l'avenue Champs‑Élysées, dans le 8e, le magasin ouvre à 10 h et reste ouvert jusqu'à 21 h, la première fois que l'on observe une extension tardive. Dans le 20e, le magasin est inscrit de 11 h à 19 h, un créneau exceptionnel pour les habitants du quartier.

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Impact sur les visiteurs et les commerçants

Les familles non‑actives le mercredi 11 novembre peuvent profiter de ces horaires prolongés pour faire des emplettes dans les quartiers concernés. Les marchands, quant à eux, ajustent leurs stocks pour répondre à une demande potentiellement accrue pendant la période d'ouverture élargie. Sur le plan logistique, les rues de la capitale voient une circulation modérée, grâce aux départements de la police renforcés qui guident les flux de passage.

Un évènement marquant à un niveau national

Le jour de l'armistice sera également marqué par des manifestations de souvenir dans le 1er, ainsi que des cérémonies officielles dans plusieurs parcs et musées. Les autorités locales ont confirmé que la sécurité devait rester haute afin de garantir la sérénité et le respect donnés à l'événement historique. Les citoyens de Paris et des environs peuvent ainsi commémorer avec sérénité tout en bénéficiant d'heures d'ouverture précises et adaptées.