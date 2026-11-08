Horaires d'ouverture du 11 novembre :超marchés et grands magasins franciliens

Guide complet des horaires du 11 novembre en Île-de-France. Découvrez quelles enseignes comme Carrefour, Galeries Lafayette et BHV restent ouvertes pour vos achats.

La date du 11 novembre marque une journée fériée importante en France, attirant de nombreux consommateurs en quête d'occasions exceptionnelles. Cette journée de la Victoire et du Souvenir entraîne souvent la fermeture des commerces, mais l'Île-de-France offre une alternative majeure aux acheteurs. Les supermarchés et grands magasins parisiens maintiennent généralement leurs activités avec des créneaux horaires adaptés.

Supermarchés et grande distribution

La quasi-totalité du secteur de la grande distribution restera opérationnelle durant cette journée du 11 novembre dans la région. Carrefour, Leclerc, Intermarché, Auchan, Monoprix et autres supermarchés ont prévu d'ouvrir leurs portes malgré le caractère férié. Cette disponibilité couvre la majorité du territoire, permettant aux familles de procéder à leurs achats de première nécessité sans interruption majeure.

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Cependant, il convient de noter qu'il existe quelques exceptions au cas par cas selon la ville ou le département précis. La décision finale dépend parfois de la réglementation locale ou des spécificités de chaque enseigne. Il faudra donc se renseigner sur le site de l'enseigne à proximité de chez vous avant de vous déplacer. Cette précaution permet d'éviter les déplacements inutiles vers des points de vente fermés ou en veille technique.

Horaires des grands magasins parisiens

Dans la capitale et sa petite couronne, l'accès aux grands magasins et centres commerciaux est en général assuré sous réserve d'horaires adaptés. Voici quels seront leurs horaires d'ouverture pour le 11 novembre, offrant des créneaux étendus pour la visite. Le Forum des Halles accueille ses clients de 10h à 20h30, garantissant une large fenêtre de tir pour les visiteurs du centre de Paris.

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Les Galeries Lafayette ouvrent de 11h à 20h, tandis que la Samaritaine propose également des heures de 10h à 20h. Le Carrousel du Louvre ferme ses portes plus tôt à 19h, suivi par le BHV Rivoli qui reste ouvert jusqu'à 20h. Le Bon Marché assure sa commercialisation de 10h à 19h45, proposant un créneau légèrement réduit par rapport aux autres boutiques de luxe.

Centres commerciaux et enseignes spécialisées

Le Printemps Haussmann, Bercy Village et le Centre Beaugrenelle partagent tous un horaire commun s'étendant de 10h à 20h. Cette uniformisation facilite la planification des visites pour les touristes et les habitants qui souhaitent comparer les offres entre différents quartiers de la ville. La Westfield Les 4 Temps située à La Défense prolonge ses heures jusqu'à 20H30, offrant une opportunité supplémentaire en fin de journée.

Ces informations permettent de structurer facilement une journée d'achat dans l'agglomération parisienne et ses environs. Les consommateurs peuvent ainsi profiter de cette journée fériée pour effectuer leurs emplettes en toute tranquillité. Il est recommandé de vérifier les sites officiels des enseignes pour tout changement de dernière minute ou événement imprévu survenu entretemps.