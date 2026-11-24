L'hôpital d'Hirson expérimente une semaine de trois jours pour aider les soignants face à la crise des carburants. Cette mesure gagne le secteur privé.

Face à la flambée des prix des carburants, l'hôpital d'Hirson, situé dans le département de l'Aisne, a mis en place une nouvelle organisation du travail dès le mois de juillet. Cette initiative vise directement à réduire les dépenses de déplacement des agents et à préserver leur pouvoir d'achat en diminuant le nombre de jours de présence au sein de l'établissement.

Une réponse concrète à la hausse des prix

La direction du groupement hospitalier d'Hirson, dirigée par Christine Dehoux, a pris cette décision après la première augmentation significative des coûts à la pompe. L'objectif était de ne pas laisser les agents faire face seuls à ces difficultés économiques liées aux trajets quotidiens. En accord avec les syndicats, la direction a proposé une semaine de trois jours de travail effectif.

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Cette expérimentation concerne spécifiquement une quinzaine d'infirmières du service de médecine. Elles travaillent désormais douze heures par jour pour couvrir leurs besoins en présentiel. Cette méthode permet de concentrer les trajets sur moins de jours, réduisant ainsi l'usure du véhicule et la consommation de carburant.

L'impact positif sur le recrutement et les salariés

Morgane, infirmière de vingt-quatre ans, témoigne de l'efficacité de cette mesure. Habitante à une trentaine de kilomètres de l'hôpital, soit trente-cinq minutes de route, elle avait initialement quitté son poste à cause du fardeau financier des trajets. Elle a pu revenir en octobre grâce à ce nouveau rythme.

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Avec un salaire net de deux mille cent euros par mois, Morgane économise deux pleins de carburant par mois, soit environ cent vingt euros. Cette organisation lui permet également de réduire potentiellement les frais de garde d'enfants, offrant une meilleure flexibilité financière.

Parallèlement à l'avantage individuel, cette réorganisation a permis à l'hôpital de recruter quatre nouvelles infirmières. Dans cette zone qualifiée de désert médical, la possibilité de travailler moins de jours devient un argument de fidélisation et d'attraction pour les profils qualifiés.

Une tendance qui s'étend au secteur privé

Cette approche ne se limite plus au secteur public. En 2026, plus de quatre cents entreprises françaises ont adopté partiellement ou totalement la semaine de trois ou quatre jours. Le cabinet 4 jours.work, dirigé par Philippe du Payrat, confirme une hausse des demandes de la part des syndicats et des CSE.

Les entreprises, soumises à des pressions sur leurs marges, utilisent cette mesure pour fidéliser leurs collaborateurs sans pouvoir augmenter les salaires à hauteur de l'inflation. Les demandes émanent de secteurs variés, allant des compagnies d'assurance aux grands industriels, montrant l'adoption généralisée de ce modèle.

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Une attente forte des actifs français

Un sondage révèle que soixante-dix-sept pour cent des actifs sont prêts à travailler quatre jours par semaine au lieu de cinq, à durée de travail constante. Cette aspiration des salariés s'aligne sur les besoins des employeurs qui cherchent des solutions alternatives aux revalorisations salariales traditionnelles lors des négociations annuelles.

Alors que le prix du gazole affiche une moyenne de deux virgule dix-sept euros en France, cette crise énergétique accélère la transformation des modes de travail. La semaine réduite apparaît comme une réponse structurelle aux défis économiques actuels pour les employés et les organisations.